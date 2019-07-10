Выплаты по 10 тыс. рублей получила половина пострадавших от наводнения в Тулуне

10.07.19 06:26

© РИА Новости. Илья Питалев

10 июля. Interfax-Russia.ru - Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили 9 тыс. 106 жителей города Тулун, который наиболее серьезно пострадал от наводнения в Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Списки каждый день обновляются и корректируются. Примерно 50% на сегодня уже выполнено", - говорится в сообщении со ссылкой на мэра Тулуна Юрия Карих.

По данным Карих, компенсации за частичную и полную утрату имущества в размере 50 тыс. и 100 тыс. рублей получили 14 и 844 человека.

"Составлены списки на 2 тыс. 568 человек по 100 тыс. рублей и 58 человек по 50 тыс. рублей. Работа оценочных комиссий продолжается", - отмечается в сообщении.

В настоящее время на территории Тулуна остаются затопленными 9 улиц - 190 домов, частично подтоплены 42 улицы. Вода ушла с 56 улиц, из них на 14 ведется расчистка завалов.

Как ранее сообщалось, по данным мэрии Тулуна во время наводнения в городе были затоплены 107 улиц, более 3 тыс. домов, около 30 объектов социальной сферы. Уничтожены автостанция, объекты торговли и предприятия. Снесены мосты, разрушены дороги и ЛЭП. Затоплены канализационно-насосные станции и водозабор.

Пострадал каждый четвертый житель Тулуна.