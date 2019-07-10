Число госпитализированных в зоне наводнения в Иркутской области увеличилось до 486 человек

10.07.19 06:28

© РИА Новости. Игорь Зарембо

10 июля. Interfax-Russia.ru - В зоне наводнения Иркутской области за минувшие сутки за медицинской помощью обратилось 127 человек, из которых 29 были госпитализированы, в том числе 8 детей, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Уровень заболеваемости не превышает средне-статические показатели. Групповых вспышек инфекционных болезней не зарегистрировано", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что всего с начала наводнения за медпомощью обратилось 3 тыс. 425 человек, из них 486 были госпитализированы, в том числе 116 детей. Шесть взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном состоянии.

По его словам, число погибших с вечера вторника не изменилось. Как ранее уже сообщалось, обнаружены тела 24 человек. По данным МЧС, один погибший найден в Тайшетском районе, четыре - в Нижнеудинском районе, 19 - в городе Тулун и Тулунском районе. Числятся без вести пропавшими 9 человек.

В трех пунктах временного размещения (ПВР) остаются 63 человека, из них 18 ребенок. Остальные пострадавшие переселены в пункты долговременного пребывания, где им обеспечены более комфортные условия.

Как ранее сообщалось, по данным на утро вторника с начала наводнения за медпомощью обратилось 3 тыс. 298 человек, в том числе 534 ребенка. Госпитализированы 457 человек, в том числе 108 детей.