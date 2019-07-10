Площадь лесных пожаров в Иркутской области превысила 90 тыс. га

10.07.19 07:00

© РИА Новости. Анна Огородник

10 июля. Interfax-Russia.ru - За прошедшие сутки в Иркутской области было ликвидировано 10 лесных пожаров, продолжают действовать 107 очагов общей площадью 90 тыс. 204 га, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"На землях лесного фонда ликвидировано 9 пожаров площадью 5 тыс. 966 га: по два в Чунском, Мамско-Чуйском и Усть-Илимском районах, по одному - в Катангском, Киренском и Усть-Удинском районах. Еще один пожар площадью 8,7 га ликвидирован в лесах ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" в Иркутском районе", - говорится в сообщении.

В локализованном состоянии на утро среды перешли 15 очагов площадь 13 тыс. 566 га. По три пожара "поймано" в Чунском, Нижнеилимском и Киренском районах, два - в Жигаловском районе, по одному - в Усть-Илимском, Качугском, Катангском и Усть-Удинском районах.

В лесном фонде продолжают развиваться 43 пожара площадью 19 тыс. 590 га: 14 очагов - в Киренском районе, восемь - в Мамско-Чуйском, шесть - в Катангском, четыре - в Усть-Кутском, три - в Жигаловском, по два - в Бодайбинском и Нижнеилимском районах, по одному - в Тайшетском, Качугском, Казачинско-Ленском и Чунском районах.

Два пожара площадью 93 га действует на землях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" в Качугском районе.

В зоне космического мониторинга зарегистрировано 47 природных пожаров общей площадью 56 тыс. 955 га, тушение их не ведется из-за крайней удаленности и отсутствия угрозы для поселений.

Ранее сообщалось, что утром во вторник в регионе действовало 103 лесных пожара общей площадью более 88 тыс. га. Из них 49 очагов площадью 56 тыс. 375 га - в зоне космического мониторинга.