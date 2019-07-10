Пять человек госпитализированы после автоаварии с двумя автобусами в Бурятии

10.07.19 07:03

© РИА Новости. Андрей Стенин

10 июля. Interfax-Russia.ru - Пассажиров перевернувшегося после столкновения автобуса в Улан-Удэ доставили в больницу для осмотра, решается вопрос о дальнейшем лечении, сообщили агентству "Интерфакс-Дальний восток" в Минздраве республики в среду.

"Сейчас пять человек находится на обследовании, в дальнейшем станет понятно, будут они оставлены в медучреждениях или направлены на амбулаторное решение", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МЧС по Бурятии сообщает, что столкновение автобусов произошло неподалеку от пожарной части, спасатели прибыли к месту происшествия незамедлительно.

"При подготовке к смене дежурства мы услышали громкий удар и скрежет неподалеку от нас. Личный состав двух караулов сразу же выбежал на улицу. Один из пожарных проник в салон автомобиля и открыл заднюю дверь, через которую мы вывели пассажиров и оказали им психологическую помощь. Далее пострадавшие были переданы работникам скорой медицинской помощи", - цитирует ведомство начальника караула ПСЧ №1.