Заплатить за оскорбление: Россия может наказать Грузию санкциями
  
Не прошел бесследно: почти 500 человек попали в больницу после паводка в Иркутской области
   
Скидка за детей: государство погасит часть ипотеки многодетным семьям
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
10.07.19 07:27

Жителям затопленной Иркутской области поставили более половины вакцин от дизентерии

© РИА Новости. Илья Питалев
10 июля. Interfax-Russia.ru - Прививки от гепатита А поставили более 38 тыс. пострадавших от наводнения в Иркутской области, от брюшного тифа - 670 человек, от дизентерии - 2,2 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Всего от дизентерии планируется вакцинировать 4 тыс. человек, прежде всего - работников системы общественного питания в пострадавших территориях. Более половины уже привито - 2 тыс. 227 человек", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, от брюшного тифа планируется привить 2,5 тыс. человек - в основном, работников коммунального хозяйства, а также занятых в ликвидации последствий паводка на объектах ЖКХ. Вакцины поставили 670 человек.

Вакцины от гепатита А, которые ставят всем жителям затопленных территорий, получили 38 тыс. 218 человек. Всего планируется использовать 45 тыс. 966 доз.

Кроме того, по данным МЧС, бактериофаги для снижения риска опасных бактериальных инфекций получили 8 тыс. 419 человек - в основном, дети. Всего запланировано фагировать 13 тыс. пострадавших.

"По данным на утро среды в пострадавших от наводнения территориях санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная. Заболеваемость населения находится в пределах нормы. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано", - отметил собеседник.

По данным МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пункта Иркутской области, 10 тыс. 883 жилых дома, в которых проживали 34 тыс. 188 человек, в том числе 8060 детей. Полностью разрушено более 3,5 тыс. домов. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Сильнее всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

По данным на утро среды, подтопленным остается один населенный пункт - Тулуне, где вода по-прежнему стоит в 190 домах с населением 475 человек.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.07.19 09:44
Суд продлил арест до 13 октября фигуранту "дела Baring Vostok" Дельпалю
.
  10.07.19 09:06
Киностудия им. Горького распродаст свои земли в Москве и Петербурге на 4 млрд рублей
.
  09.07.19 16:56
Генпрокуратура отметила улучшение ситуации с выдачей багажа в Шереметьево
.
  09.07.19 14:28
Первый после установки органа концерт может пройти в Зарядье до конца года
.
  09.07.19 14:16
Самый большой в мире велосипед выстроят из людей на Васильевском спуске
.
  09.07.19 14:09
Володин написал статью о "живой Конституции"
.
  09.07.19 12:56
Москалькова заявила о необходимости предоставления льгот для "айтишников"
.
  09.07.19 11:02
Трое участников ИГИЛ получили от 10 до 15 лет колонии за попытку теракта в Московском регионе
.
  09.07.19 10:46
Власти Москвы заменит шумозащитные экраны вдоль дорог на 1 млрд рублей
.
  09.07.19 09:28
Салют в 75-ю годовщину освобождения Вильнюса от фашистов дадут в Москве в субботу


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket