Жителям затопленной Иркутской области поставили более половины вакцин от дизентерии

10.07.19 07:27

© РИА Новости. Илья Питалев

10 июля. Interfax-Russia.ru - Прививки от гепатита А поставили более 38 тыс. пострадавших от наводнения в Иркутской области, от брюшного тифа - 670 человек, от дизентерии - 2,2 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Всего от дизентерии планируется вакцинировать 4 тыс. человек, прежде всего - работников системы общественного питания в пострадавших территориях. Более половины уже привито - 2 тыс. 227 человек", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, от брюшного тифа планируется привить 2,5 тыс. человек - в основном, работников коммунального хозяйства, а также занятых в ликвидации последствий паводка на объектах ЖКХ. Вакцины поставили 670 человек.

Вакцины от гепатита А, которые ставят всем жителям затопленных территорий, получили 38 тыс. 218 человек. Всего планируется использовать 45 тыс. 966 доз.

Кроме того, по данным МЧС, бактериофаги для снижения риска опасных бактериальных инфекций получили 8 тыс. 419 человек - в основном, дети. Всего запланировано фагировать 13 тыс. пострадавших.

"По данным на утро среды в пострадавших от наводнения территориях санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная. Заболеваемость населения находится в пределах нормы. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано", - отметил собеседник.

По данным МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пункта Иркутской области, 10 тыс. 883 жилых дома, в которых проживали 34 тыс. 188 человек, в том числе 8060 детей. Полностью разрушено более 3,5 тыс. домов. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Сильнее всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

По данным на утро среды, подтопленным остается один населенный пункт - Тулуне, где вода по-прежнему стоит в 190 домах с населением 475 человек.