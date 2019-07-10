Подготовка к выпуску второй партии косаток в четверг начнется в Приморье

10.07.19 07:43

© РИА Новости. Илья Питалев

10 июля. Interfax-Russia.ru - Новую партию косаток из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморья, как планируется, в четверг начнут перевозить к месту выпуска.

"Планируется, что в четверг начнется перевозка трех косаток, возможно, на месте что-то изменится (по количеству перевозимых животных - ИФ)", - сообщил агентству "Интерфакс -Дальний Восток" представитель одной из компаний-отловщиков.

Как сообщалось, 27 июня ученые выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух, которых ранее содержали в бухте Средняя в Приморском крае, названной "китовой тюрьмой". Перед этим двух косаток и шесть белух автомобилями доставили в Хабаровск, где контейнеры с животными перегрузили на речной транспорт и отправили к месту реадаптации в Николаевский район Хабаровского края.