Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм в приморском лагере, где заболели десятки детей

10.07.19 07:46

© РИА Новости. Константин Чалабов

10 июля. Interfax-Russia.ru - Специалисты Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете работы детского лагеря "Юный рыбак" в Приморье, в котором произошла вспышка кишечной инфекции.

"Выявлены нарушения обязательных требований, установленных санитарными нормами и правилами приготовления, хранения продуктов, содержанию помещений пищеблока, составлен протокол о временном запрете деятельности МАУ "Детский загородный оздоровительный лагерь "Юный рыбак"", - сообщило в среду управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Материалы переданы в суд и прокуратуру.

По данным управления, в Лазовскую районную больницу были госпитализированы 20 детей и одна вожатая. Специалисты установили, что возбудителем инфекции стал норовирус. Источник заболевания пока не установлен, отобраны пробы воды, продуктов.

В пресс-службе администрации края агентству "Интерфакс -Дальний Восток" сообщили, что практически все дети, находившиеся в больнице и в лагере, возвращаются домой.

"Всех детей централизовано отправили домой, состояние у всех удовлетворительное. В настоящее время в медучреждении остаются пять детей, которых заберут родители", - сообщили в пресс-службе.