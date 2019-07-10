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10.07.19 07:56
Дополнительные силы направят на тушение лесных пожаров в Верхоянский район Якутии, где объявлен режим ЧС
"На территории района сохраняется сложная обстановка с природными пожарами. Принято решение о направлении дополнительной группировки сил и средств для стабилизации обстановки", - говорится в сообщении.
Кроме того, органам госвласти поручено ускорить работу по компенсации затрат на привлечение мобилизованного населения.
Ранее сообщалось, что режим ЧС межмуниципального характера объявлен в Момском и Верхоянском районах. Причиной пожаров в основном являются неконтролируемые сельскохозяйственные палы.
По факту возникновения лесного пожара в Верхоянском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 и ст. 168 УК РФ. Установлено лицо, причастное к возгоранию. По данным Минэкологии, огнем уничтожено и повреждено имущество на сумму более 1 млн руб.
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