Дополнительные силы направят на тушение лесных пожаров в Верхоянский район Якутии, где объявлен режим ЧС

10.07.19 07:56

© РИА Новости. Анна Огородник

10 июля. Interfax-Russia.ru - Первый зампредседателя Правительства Якутии Алексей Колодезников распорядился направить дополнительные силы и средства в Верхоянский район Якутии для тушения лесных пожаров, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.

"На территории района сохраняется сложная обстановка с природными пожарами. Принято решение о направлении дополнительной группировки сил и средств для стабилизации обстановки", - говорится в сообщении.

Кроме того, органам госвласти поручено ускорить работу по компенсации затрат на привлечение мобилизованного населения.

Ранее сообщалось, что режим ЧС межмуниципального характера объявлен в Момском и Верхоянском районах. Причиной пожаров в основном являются неконтролируемые сельскохозяйственные палы.

По факту возникновения лесного пожара в Верхоянском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 и ст. 168 УК РФ. Установлено лицо, причастное к возгоранию. По данным Минэкологии, огнем уничтожено и повреждено имущество на сумму более 1 млн руб.