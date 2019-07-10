Профсоюз с начала года помог вернуть морякам на Дальнем Востоке более $500 тыс. задержанной зарплаты

10.07.19 08:04

© РИА Новости. Василий Батанов

10 июля. Interfax-Russia.ru - Моряки на Дальнем Востоке с начала года получили более $500 тыс. долгов по зарплате с помощью Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ), сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.

"Подведены итоги работы профсоюза за первое полугодие, в общей сложности морякам за этот период возвратили более $500 тыс. задержанной зарплаты. Больше всего проблем доставила обанкротившая компания ООО "Находка-Портбункер"", - сказал Суханов.

Работникам этой компании, суда которой ранее из-за долгов арестовывались в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), полностью погасили долги по зарплате в размере $250 тыс.

Он добавил, что в профсоюз с начала года обратились экипажи семи судов и 13 моряков - в индивидуальном порядке. Свыше 90 % обращений касалось невыплаты зарплаты.

Также инспекторы профсоюза в приморских портах Находка и Восточный проверили 46 морских судов, из них половина работают под флагом Панамы. Пять судов - под флагом Маршалловых островов, четыре - под флагом России, остальные - под флагами Либерии, Мальты, Белиза, Кипра, других стран.

Только на десяти из проверенных судов были коллективные договоры с Международной Федерацией транспортных рабочих(МФТ). На этих судах у моряков не возникало проблем с зарплатой и страховкой.

Тем судовладельцам, у которых на судах под "удобными флагами" отсутствовали коллективные договоры МФТ, направлено 27 нотисов с предупреждением о необходимости заключить коллективный договора с профсоюзами.

"Также уровень заработной платы моряков не на всех судах соответствовал рекомендациям Сводной конвенции 2006 года. Мы пришли к выводу, что только наличие на борту коллективного договора с профсоюзом моряков, состоящего в МФТ, решает практически все эти вопросы у экипажей", - добавил Суханов.