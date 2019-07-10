ФСБ проводит оперативные мероприятия в правительстве Якутии

10.07.19 08:12

© РИА Новости. Евгений Биятов

10 июля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники УФСБ проводят следственные мероприятия в здании правительства Якутии, сообщает пресс-служба администрации правительства.

"Управление ФСБ России по Якутии провело выемку документов у первого заместителя председателя Правительства Якутии Алексея Колодезникова и в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики", - говорится в сообщении.

Отмечено, что следственные мероприятия связаны с уголовным делом, которое было возбуждено в апреле этого года по ч. 6 ст. 290 УК РФ в отношении бывшего заместителя начальника отдела эксплуатации автодорог ГКУ "Управление автомобильных дорог Якутии" в Усть-Майском районе за взятку в особо крупном размере.

"Документы касаются событий 2013 года. Алексей Колодезников в 2013 году занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии", - уточняется в сообщении.

Алексей Колодезников с 2016 года занимает должность первого заместителя председателя правительства Якутии. Курирует вопросы энергетики, развития жилищно-коммунального комплекса, транспортного комплекса, дорожного хозяйства и др.

По информации пресс-службы, в 2013 году обвиняемый потребовал от индивидуального предпринимателя, выполнявшего работы по содержанию автодороги Югоренок - Солнечный в Усть-Майском районе, передавать ему ежегодно по 1 млн рублей.

"Индивидуальный предприниматель согласился на ежегодный перевод денег в период с 2013 по 2016 годы. В общей сложности обвиняемый незаконно получил 3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.