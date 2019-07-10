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10.07.19 08:25

Ревизия сельхозземель в Приамурье выявила 73,6 тыс. га неиспользуемой пашни

© РИА Новости. Виталий Тимкив
10 июля. Interfax-Russia.ru - Инвентаризация земель сельхозназначения в Амурской области выявила неиспользуемые земли общей площадью 73,6 тыс. га, из которых больше половины удалось заново ввести в оборот.

Пресс-служба регионального правительства сообщает, что в 2018 году были выявлены неиспользуемые земли общей площадью 73,6 тыс. га. В отношении почти 14 тыс. га договоры аренды с недобросовестными арендаторами расторгнуты, арендаторы 60,9 тыс. га привлечены к административной ответственности.

"Проводимая работа привела к дополнительному вводу в оборот более 40 тыс. га ранее неиспользуемой пашни. На сегодня проверено 109 тыс. га, нарушения использования земель сельхозназначения выявлены в отношении 64,5 тыс. га, из которых по 37,9 тыс. га материалы находятся на согласовании в органах прокуратуры для проведения внеплановых проверок", говорится в сообщении.

Ревизия земель привела также к расторжению договоров аренды в отношении 4,3 тыс. га, по 19,6 тыс. га нарушители привлечены к административной ответственности на общую сумму штрафов 400 тыс. рублей.

"Надо еще раз внимательно посмотреть на состояние земель сельхозназначения. Совместно правительству области и Агентству по привлечению инвестиций провести инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения", - заявил на заседании правительства области губернатор Василий Орлов, чьи слова приводятся в сообщении.

В Приамурье общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 3,5 млн га. Из них сельхозугодий - 2,3 млн га, в состав которых входят пашни (1,5 млн га), сенокосы (281 тыс. га), пастбища (353,9 тыс. га).

Для возделывания сельскохозяйственных культур используется 1 млн 299 тыс. га (85%). С 2016 года прирост пашни составил 100 тыс. га. В настоящий момент потенциал увеличения посевных площадей имеется Завитинском, Архаринском, Серышевском, Октябрьском, Бурейском, Ромненском, Мазановском районах.

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