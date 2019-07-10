Международный рыбопромышленный форум открывается в Петербурге

10.07.19 08:50

Фото пресс-службы организаторов Международного рыбопромышленного форума

10 июля. Interfax-Russia.ru - III Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo 2019) пройдут в Петербурге в среду и четверг, сообщили организаторы.

Форум посвящен теме использования возможностей Мирового океана. Участники обсудят, как обеспечить гармоничное поступательное развитие и сбалансированные отношения между участниками сложной цепочки, связанной с использованием биоресурсов Мирового океана, рассмотрят все аспекты экономической и социальной составляющей развития отрасли.

Кроме того, будут рассмотрены происходящие изменения в экономике рыбного рынка и влияние цифровых технологий на него, новые возможности по освоению глубоководных и других, ранее малодоступных, объектов.

Впервые в рамках форума будет организована панельная сессия "Новые лица рыбохозяйственной науки. Новые идеи. Новые решения", на которой будут представлены победители конкурса научных проектов молодых ученых отрасли.