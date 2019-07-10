Власти Приморья задумались о создании нефтегазового кластера в регионе

10.07.19 08:54

© РИА Новости. Евгений Одиноков

10 июля. Interfax-Russia.ru - Создание нефтегазового кластера в Приморье предложила обсудить первый вице-губернатор края Вера Щербина на Восточном нефтегазовом форуме, открывшемся в среду во Владивостоке.

"При содействии руководства компаний и помощи государственной власти мы сможем создать мощную кластерную нефтегазовую структуру. Этот кластер должен помочь аккумулировать интеллектуальный потенциал региона и сделать инновационно -технологический рывок", - сказала Щербина.

Она отметила, что нефтегазовая отрасль - одна из движущих сил развития экономики страны.

"Решение стратегических вопросов, повышение инвестиционной привлекательности региона, внедрение новых способов добычи и переработки способствует увеличению качества итогового продукта", - сказала первый вице-губернатор.

Четвертый Восточный нефтегазовый форум открылся в среду во Владивостоке, участники обсуждают вопросы реализации стратегических проектов Восточной Сибири и Дальнего Востока. В нем участвуют представители крупнейших компаний индустрии, органов государственной власти. Темой пленарного заседания форума стала "Стратегия развития нефтегазовой отрасли Восточной Сибири и Дальнего Востока".