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10.07.19 08:54
Власти Приморья задумались о создании нефтегазового кластера в регионе
"При содействии руководства компаний и помощи государственной власти мы сможем создать мощную кластерную нефтегазовую структуру. Этот кластер должен помочь аккумулировать интеллектуальный потенциал региона и сделать инновационно -технологический рывок", - сказала Щербина.
Она отметила, что нефтегазовая отрасль - одна из движущих сил развития экономики страны.
"Решение стратегических вопросов, повышение инвестиционной привлекательности региона, внедрение новых способов добычи и переработки способствует увеличению качества итогового продукта", - сказала первый вице-губернатор.
Четвертый Восточный нефтегазовый форум открылся в среду во Владивостоке, участники обсуждают вопросы реализации стратегических проектов Восточной Сибири и Дальнего Востока. В нем участвуют представители крупнейших компаний индустрии, органов государственной власти. Темой пленарного заседания форума стала "Стратегия развития нефтегазовой отрасли Восточной Сибири и Дальнего Востока".
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