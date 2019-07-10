Благотворительный фонд в Пензе, признанный иноагентом, оштрафовали на 300 тыс. рублей

10.07.19 08:57

Фото с сайта Фонда "Гражданский Союз"

10 июля. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Пензы наложил штраф на Фонд местного сообщества "Гражданский союз", признанный в мае иностранным агентом, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" исполнительный директор организации Олег Шарипков.

"Суд оштрафовал наш Фонд на 300 тыс. рублей", - сказал Шарипков.

Исполнительный директор уточнил, что "политической деятельностью Фонда" суд, в частности, счел участие Шарипкова и его супруги в митинге против повышения пенсионного возраста, а также его обращение в прокуратуру в 2016 году по поводу несправедливого, по его мнению, распределения средств бюджета на проекты НКО.

"Я пишу посты в социальных сетях. Оказывается, это тоже "политическая деятельность Фонда". Я езжу на зарубежные конференции, выступаю там против политических репрессий. Суд решил, что и это "политическая деятельность Фонда",- сказал Шарипков.

Он заявил, что руководство Фонда будет обжаловать решение райсуда в областном суде.

"Мы все возмущены. Мы работаем 17 лет, занимаемся благотворительной деятельностью, привлекаем миллионы рублей в соцсферу региона, поддерживаем школы, детские сады, библиотеки и музеи. Но мы уже объявили сбор средств на оплату штрафа",- резюмировал Шарипков.

Фонд был признан иноагентом в мае этого года. Минюст выявил в фонде иностранное финансирование, которое в организации никогда не скрывали.