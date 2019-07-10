Киностудия им. Горького распродаст свои земли в Москве и Петербурге на 4 млрд рублей

10.07.19 09:06

© РИА Новости. Евгения Новоженина

10 июля. Interfax-Russia.ru - Киностудия имени Горького выставит на продажу земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге общей стоимостью около 4 млрд рублей, а вырученные средства пойдут на реконструкцию киностудии, сообщает газета "Коммерсант".

На продажу будут выставлены непрофильные активы. Компания планирует продать три имущественных комплекса на севере и северо-востоке Москвы - территории бывшей Центральной студии научно-популярных и учебных фильмов (39,5 тыс. кв. м) и двух бывших автобаз Минкультуры (8,6 тыс. кв. м и 13,2 тыс. кв. м). Также на продажу будут выставлены территории бывшей киностудии "Леннаучфильм" в Санкт-Петербурге (19,5 тыс. кв. м) и пионерского лагеря "Буревестник" в Серпуховском районе Московской области (65 тыс. кв. м).

От продажи непрофильных активов киностудия, по данным "Коммерсанта", рассчитывает получить около 4 млрд рублей. На вырученную сумму планируется провести реконструкцию и вдвое увеличить производственные мощности.

"Предполагается масштабная модернизация, в том числе строительство многофункционального павильонного комплекса, реконструкция инженерных сооружений и коммуникаций. В результате мы планируем увеличить производственные мощности вдвое", - сказал генеральный директор киностудии Сергей Зернов, которого цитирует газета.

"Кино все-таки искусство индустриальное, и, как бы нам ни хотелось чистого творчества, многое зависит от технических возможностей. Надо признать, что до сих пор мы чувствуем себя довольно скованно в этом плане и поэтому обращались в основном к камерным историям в разных жанрах, но технологические усовершенствования должны способствовать большей ориентации на зрелищность наших новых фильмов", - добавил Зернов.