Более десятка детей отравились в лагере в Саратовской области

10.07.19 09:21

© РИА Новости. Александр Кряжев

10 июля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту пищевого отравления в детском оздоровительном лагере имени Ю.Гагарина в Аткарском районе, сообщает пресс-служба надзорного органа в среду.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье" в прокуратуре, по предварительной информации, отравились более 10 детей. Точное число заболевших пока не называется.

Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование по факту отравления, отобраны пробы готового питания, воды, пищевых продуктов и показателей санитарно-дезинфекционного режима, отмечается в пресс-релизе.

В свою очередь, в пресс-службе Минздрава области агентству сообщили, что накануне в одном из ведомственных детских оздоровительных лагерей в Аткарском районе "несколько детей почувствовали недомогание и обратились к медработникам".

"Подростки сразу же были изолированы, осмотрены оперативно прибывшими в лагерь специалистами Аткарской районной больницы и врачами из областного центра", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время дети находятся в клиниках области под наблюдением врачей, они чувствуют себя нормально и готовятся к выписке, добавил представитель Минздрава.