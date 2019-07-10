Следователи начали проверку по факту обрушения крыши в тамбовской девятиэтажке

10.07.19 09:26

© РИА Новости. Николай Хижняк

10 июля. Interfax-Russia.ru - Проверку по факту обрушения во вторник крыши многоэтажного дома в Тамбове начали следственные органы регионального СУ СКР, сообщает пресс-служба управления.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего и дать правовую оценку деятельности управляющей компании.

Установлено, что при обрушении перекрытий никто не пострадал, но несколько квартир оказались повреждены и залиты из-за дождя.

Прокуратура Октябрьского района Тамбова в ходе проверки так же даст оценку работы управляющей компании, сообщает надзорное ведомство региона.

В частности, будет проверено, поступали ли обращения жильцов по вопросу технического состояния дома в управление государственного жилищного надзора области, администрацию города.

По итогам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на устранение причин и условий, приведших к происшествию.

В доме ведется демонтаж поврежденных перекрытий, решено смонтировать временную кровлю из профнастила. Восстановление крыши планируется в рамках программы капремонта в конце августа, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее сообщалось, что перекрытия технического этажа и кровли многоэтажного дома обрушились в Тамбове во вторник, пострадавших нет. Сообщение об обрушении кровли дома на улице Рылеева 80-х годов постройки поступило в 6:30.