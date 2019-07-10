Более 11 тыс. га посевов и 800 т зерна уничтожены наводнением под Иркутском

10.07.19 09:37

© РИА Новости. МЧС РФ

10 июля. Interfax-Russia.ru - Общая площадь посевов, пострадавших во время наводнения в Иркутской области, составила более 11 тыс. га, из них более 4,5 тыс. га было занято кормовыми культурами и овощами, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

На территории пострадавших районов затоплены 400 га пастбищ, 781 га сенокосов, зерно в объеме 797 тонн, а также 120 тонн сена, говорится в сообщении.

"У сельхозпроизводителей пропали 434 головы животных. Подтверждена гибель 396 тыс. штук товарной аквакультуры: молоди карпа и форели, личинок пеляди", - отметили в пресс-службе.

Между тем в пострадавших от воды районах продолжается расчистка территорий от мусора. Так, к утру среды военные освободили от мусора более 25 га территории в Тулуне, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"К работам по разбору завалов и вывозу мусора привлечен батальон мотострелковой бригады ЦВО, ранее переброшенный в зону подтопления из Алтайского края. Личный состав очистил территорию в 25,5 га, общая площадь, подлежащая очистке, составляет 31,5 га", - говорится в сообщении.

На данный момент военнослужащие за 300 машинорейсов вывезли на полигон твердых бытовых отходов почти 7 тыс. куб. м. мусора.

Продолжается разбор аварийных и принесенных паводком домов. Всего разобрать предстоит 46 таких строений. С начала работ военнослужащие разобрали три аварийных дома и семь принесенных паводком.

По данным МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пункта Иркутской области, 10883 жилых дома, в которых проживали 34188 человек, в том числе 8060 детей. Полностью разрушено более 3,5 тыс. домов. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Сильнее всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

По данным на утро среды, подтопленным остается один населенный пункт - Тулун. Здесь вода стоит в 190 домах, где проживало 475 человек.

По последним данным, во время наводнения погибли 24 человека, еще девять числятся без вести пропавшими.