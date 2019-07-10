Суд продлил арест до 13 октября фигуранту "дела Baring Vostok" Дельпалю

10.07.19 09:44

© РИА Новости. Илья Питалев

10 июля. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы до 13 октября продлил срок ареста партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданину Франции Филиппу Дельпалю, обвиняемому в мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Дельпаля до 13 октября 2019 года", - говорится в решении судьи Юлии Сафиной.

Суд отказал адвокатам француза, которые просили оставить ходатайство следствия в отношении Дельпаля без удовлетворения, либо изменить ему меру пресечения на домашний арест или залог в 5 млн рублей.

Следствие по-прежнему считает, что, находясь на свободе, Дельпаль может скрыться, оказать давление на свидетелей, попытаться уничтожить доказательства по делу и продолжить заниматься преступной деятельностью.

За испрашиваемый у суда срок ареста Дельпаля, пояснил в суде следователь, следствию необходимо получить заключение судебной оценочной экспертизы, продолжить допросы, осмотр изъятых при обысках и выемках документов и материалов, а также провести другие мероприятия для окончания расследования.

Защита француза и сам Дельпаль настаивали на необоснованности доводов следствия.

Адвокаты обвиняемого сообщили суду и представали соответствующие документы, свидетельствующие о том, что 5 июля семья Дельпаля купила квартиру в Москве, где он мог бы находиться в случае смягчения ему меры пресечения.

Так называемое "дело Baring Vostok" было возбуждено 13 февраля 2019 года. Фигурантами расследования, кроме Дельпаля, стали еще пять человек: основатель и старший партнер Baring Vostok, американский бизнесмен Майкл Калви, партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров и бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев.

Басманный суд 15 и 16 февраля заключил под стражу всех шестерых фигурантов. Спустя два месяца, 11 апреля, по ходатайству следствия суд изменил Калви и Кордичеву меру пресечения на домашний арест.

Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).