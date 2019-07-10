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10.07.19 09:44
Суд продлил арест до 13 октября фигуранту "дела Baring Vostok" Дельпалю
"Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Дельпаля до 13 октября 2019 года", - говорится в решении судьи Юлии Сафиной.
Суд отказал адвокатам француза, которые просили оставить ходатайство следствия в отношении Дельпаля без удовлетворения, либо изменить ему меру пресечения на домашний арест или залог в 5 млн рублей.
Следствие по-прежнему считает, что, находясь на свободе, Дельпаль может скрыться, оказать давление на свидетелей, попытаться уничтожить доказательства по делу и продолжить заниматься преступной деятельностью.
За испрашиваемый у суда срок ареста Дельпаля, пояснил в суде следователь, следствию необходимо получить заключение судебной оценочной экспертизы, продолжить допросы, осмотр изъятых при обысках и выемках документов и материалов, а также провести другие мероприятия для окончания расследования.
Защита француза и сам Дельпаль настаивали на необоснованности доводов следствия.
Адвокаты обвиняемого сообщили суду и представали соответствующие документы, свидетельствующие о том, что 5 июля семья Дельпаля купила квартиру в Москве, где он мог бы находиться в случае смягчения ему меры пресечения.
Так называемое "дело Baring Vostok" было возбуждено 13 февраля 2019 года. Фигурантами расследования, кроме Дельпаля, стали еще пять человек: основатель и старший партнер Baring Vostok, американский бизнесмен Майкл Калви, партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров и бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев.
Басманный суд 15 и 16 февраля заключил под стражу всех шестерых фигурантов. Спустя два месяца, 11 апреля, по ходатайству следствия суд изменил Калви и Кордичеву меру пресечения на домашний арест.
Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
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