Корабли Черноморского флота провели учебный бой на фоне маневров НАТО

10.07.19 09:50

© РИА Новости. Пресс-служба Минобороны РФ

10 июля. Interfax-Russia.ru - Шесть малых ракетных кораблей Черноморского флота провели учебный бой в ходе учения, проходящего на фоне маневров НАТО "Си-Бриз 2019", сообщили в среду в пресс-службе флота.

"Корабельные тактические группы и Черноморского флота в составе малых ракетных кораблей "Орехово-Зуево", "Мираж", ракетного катера "Ивановец", малого противолодочного корабля "Суздалец", больших десантных кораблей "Цезарь Куников" и "Азов" провели двустороннее учение в акватории Чёрного моря", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе учения экипажи кораблей отрабатывали алгоритм ведения морского боя отрядом кораблей с надводными кораблями условного противника.

"Также экипажами кораблей были проведены корабельные учения по борьбе за живучесть с оказанием помощи кораблю, получившему повреждения в ходе ведения боевых действий", - говорится в сообщении.

"Орехово-Зуево" относится к МРК проекта 21631 "Буян-М". Корабли могут нести до восьми крылатых ракет "Калибр".

После завершения учения корабли Черноморского флота продолжат выполнение задач по плану командования флота в акватории Чёрного моря.

Как сообщалось, в северо-западной части Черного моря проходят международные учения Sea Breeze, которые продлятся до 12 июля. В военно-морских маневрах задействованы около 30 кораблей, 30 самолетов и вертолетов, 3 тыс. военнослужащих стран-членов НАТО: США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Болгарии, Румынии, Польши, Дании, Греции, Латвии и Эстонии, а также их союзников: Украины, Грузии, Молдавии, Швеции и ОАЭ.