Оздоровление не удалось: почти 70 детей отравились в летнем лагере в Приморье
  
Не прошел бесследно: почти 500 человек попали в больницу после паводка в Иркутской области
   
Заплатить за оскорбление: Россия может наказать Грузию санкциями
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
10.07.19 09:59

Питерская компания реконструирует летное поле аэропорта Красноярска за 1,8 млрд рублей

© РИА Новости. Виталий Безруких
10 июля. Interfax-Russia.ru - АО "ПО "Возрождение" (Санкт-Петербург) признано победителем конкурса на реконструкцию магистральной рулежной дорожки в аэропорту Красноярск ("Емельяново"), сообщается на сайте госзакупок.

Компания из Петербурга на торгах снизила стартовую цену контракта на 36,5 млн рублей - до 1 млрд 789,4 млн рублей. В конкурсе также принимало участие ООО "Управляющая строительная компания "Сибиряк" (Красноярск).

После подписания контракта ПО "Возрождение" должно будет до марта 2021 года удлинить магистральную рулежную дорожку красноярского аэропорта, построить соединительную рулежную дорожку, площадку для обработки самолетов противообледенительной жидкостью с системой ее сбора и утилизации, обустроить в новой части полетного поля необходимое светосигнальное оборудование и инженерные коммуникации.

Строительные работы будут проводиться без остановки текущей деятельности "Емельяново".

Ранее председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин сообщал, что реконструкция магистральной рулежной дорожки в главном аэропорте региона позволит увеличить его пропускную способность в 2,5 раза. "Реконструкция рулежной дорожки позволит увеличить пропускную способность "Емельяново" до 25-26 операций (взлет-посадка - ИФ) в час. Сейчас там 12 (операций взлет-посадка - ИФ). Реализация проекта снимает все ограничения по развитию аэропорта на ближайшие 7-10 лет", - пояснял Лапшин.

По его словам, финансирование проекта осуществляется из средств федерального бюджета. "Подписано распоряжение правительства РФ о выделении в текущем году из резервного фонда первого транша на начало работ. В дальнейшем финансирование проекта в полном объеме будет осуществляться за счет госпрограммы по развитию транспорта в РФ. Размер первого транша - 600 млн рублей", - добавил Лапшин.

Аэропорт "Емельяново" в декабре 2017 года ввел в эксплуатацию новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м и пропускной способностью 2,5 млн пассажиров в год. Стоимость проекта составила 5,9 млрд рублей. В настоящее время в новый терминал переведены все внутренние и международные пассажирские авиарейсы.

В марте 2019 года красноярский аэропорт запустил терминал для официальных делегаций общей площадью 11,5 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составили более 800 млн рублей.

Аэропорт "Емельяново" введен в эксплуатацию в октябре 1980 года, постоянно сотрудничает с 27 российскими и зарубежными авиакомпаниями, которые осуществляют полеты по 58 направлениям. Базовый перевозчик - авиакомпания NordStar.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.07.19 15:13
Жители столичного региона до конца июля смогут по ночам видеть МКС невооруженным глазом
.
  10.07.19 15:05
Закон о денежной компенсации за изъятые "криминальные" квартиры рекомендован к принятию
.
  10.07.19 11:32
Кандидаты в Мосгордуму от оппозиции жалуются на недопуск к проверке подписей конкурентов
.
  10.07.19 09:44
Суд продлил арест до 13 октября фигуранту "дела Baring Vostok" Дельпалю
.
  10.07.19 09:06
Киностудия им. Горького распродаст свои земли в Москве и Петербурге на 4 млрд рублей
.
  09.07.19 16:56
Генпрокуратура отметила улучшение ситуации с выдачей багажа в Шереметьево
.
  09.07.19 14:28
Первый после установки органа концерт может пройти в Зарядье до конца года
.
  09.07.19 14:16
Самый большой в мире велосипед выстроят из людей на Васильевском спуске
.
  09.07.19 14:09
Володин написал статью о "живой Конституции"
.
  09.07.19 12:56
Москалькова заявила о необходимости предоставления льгот для "айтишников"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket