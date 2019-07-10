Питерская компания реконструирует летное поле аэропорта Красноярска за 1,8 млрд рублей

10.07.19 09:59

© РИА Новости. Виталий Безруких

10 июля. Interfax-Russia.ru - АО "ПО "Возрождение" (Санкт-Петербург) признано победителем конкурса на реконструкцию магистральной рулежной дорожки в аэропорту Красноярск ("Емельяново"), сообщается на сайте госзакупок.

Компания из Петербурга на торгах снизила стартовую цену контракта на 36,5 млн рублей - до 1 млрд 789,4 млн рублей. В конкурсе также принимало участие ООО "Управляющая строительная компания "Сибиряк" (Красноярск).

После подписания контракта ПО "Возрождение" должно будет до марта 2021 года удлинить магистральную рулежную дорожку красноярского аэропорта, построить соединительную рулежную дорожку, площадку для обработки самолетов противообледенительной жидкостью с системой ее сбора и утилизации, обустроить в новой части полетного поля необходимое светосигнальное оборудование и инженерные коммуникации.

Строительные работы будут проводиться без остановки текущей деятельности "Емельяново".

Ранее председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин сообщал, что реконструкция магистральной рулежной дорожки в главном аэропорте региона позволит увеличить его пропускную способность в 2,5 раза. "Реконструкция рулежной дорожки позволит увеличить пропускную способность "Емельяново" до 25-26 операций (взлет-посадка - ИФ) в час. Сейчас там 12 (операций взлет-посадка - ИФ). Реализация проекта снимает все ограничения по развитию аэропорта на ближайшие 7-10 лет", - пояснял Лапшин.

По его словам, финансирование проекта осуществляется из средств федерального бюджета. "Подписано распоряжение правительства РФ о выделении в текущем году из резервного фонда первого транша на начало работ. В дальнейшем финансирование проекта в полном объеме будет осуществляться за счет госпрограммы по развитию транспорта в РФ. Размер первого транша - 600 млн рублей", - добавил Лапшин.

Аэропорт "Емельяново" в декабре 2017 года ввел в эксплуатацию новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м и пропускной способностью 2,5 млн пассажиров в год. Стоимость проекта составила 5,9 млрд рублей. В настоящее время в новый терминал переведены все внутренние и международные пассажирские авиарейсы.

В марте 2019 года красноярский аэропорт запустил терминал для официальных делегаций общей площадью 11,5 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составили более 800 млн рублей.

Аэропорт "Емельяново" введен в эксплуатацию в октябре 1980 года, постоянно сотрудничает с 27 российскими и зарубежными авиакомпаниями, которые осуществляют полеты по 58 направлениям. Базовый перевозчик - авиакомпания NordStar.