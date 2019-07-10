Новый корпус Музея Мирового океана в Калининграде откроют в конце 2020 года

10.07.19 10:13

© РИА Новости. Игорь Зарембо

10 июля. Interfax-Russia.ru - Экспозиционный корпус "Планета Океан" Музея Мирового океана в Калининграде планируют открыть в декабре 2020 года, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Фасад корпуса "Планета Океан" будет готов к октябрю 2019 года, и работы переместятся внутрь здания. В июле 2020 года планируется окончание всех строительных работ, а музейные сотрудники займутся созданием экспозиций для нового пространства. Открыть для посетителей "Планету Океан" планируют в декабре 2020 года", - говорится в сообщении министерства.

Экспозиционный корпус будет выполнен в форме земного шара. Общая площадь здания составит почти 10 тыс. кв. м, из которых 500 кв. м займут аквариумы, 6 тыс. кв. м будет отдано под экспозиционно-выставочные пространства. Кроме того, в состав корпуса "Планета Океан" войдет музейно-образовательный центр "ОКЕАНиЯ". Рядом с новым зданием разместятся яхтенная гавань, Парк науки, зона рекреации "Янтарное море".

Как сообщалось, в апреле в очередной раз были перенесены сроки сдачи нового корпуса музея. Планировалось, что строительные работы будут завершены к середине 2020 года. Из-за серьезного срыва сроков был расторгнут контракт с подрядчиком ООО "НордИнвестСтрой" из Санкт-Петербурга.

Строительство нового комплекса Музея Мирового океана было начато в 2013 году в рамках федеральной адресной инвестиционной программы "Культура России (2012-2018 годы)". Стоимость контракта составляет 677,8 млн рублей.

Музей Мирового океана - единственный в стране комплексный морской музей, многофункциональный центр по сохранению и изучению морского наследия. В его состав входят 13 объектов, в том числе музейный флот из пяти кораблей. Коллекция музея формировалась с нуля и насчитывает порядка 90 тыс. единиц хранения, из них экспонируется порядка 14.