Совет Федерации освободил Гехт от сенаторской должности

10.07.19 10:26

© РИА Новости. Владимир Трефилов

10 июля. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации досрочно освободил от должности сенатора от Челябинской области Ирину Гехт, которая заняла пост первого заместителя губернатора региона.

Такое решение принято на пленарном заседании палаты в среду.

Накануне сообщалось, что Гехт подала заявление об уходе из Совета Федерации в связи с переходом на другую работу.

Гехт являлась сенатором от исполнительной власти Челябинской области, занимала пост заместителя главы комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.