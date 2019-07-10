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Тульские власти принимают заявки от жителей на благоустройство дворов

© РИА Новости. Корниенко Евгения
10 июля. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области продолжат поддержку муниципальных образований в благоустройстве населенных пунктов в рамках проекта "Народный бюджет" в 2020 году, сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства - министра внутренней политики и развития местного самоуправления Антона Агеева.

"Прием заявок начался с 17 июня. На этот год усовершенствованы формы заявки и протокола, а также добавлен вид работ - создание площадок для выгула собак. Кроме того, отдельно будут отмечены проекты, поданные старостами или ТОСами. В частности, они получат дополнительные баллы при подведении итогов голосования", - сказал Агеев.

Министр отметил, что на 2020 год будут снижены проценты софинансирования по участию в проектах. Это касается городских и сельских проектов, что поможет увеличить количество заявок и решить больше проблем.

Кроме того, на портале "Открытый регион 71" разработана интерактивная карта проектов, модернизируется система отчетности на удаленном доступе. Система позволит вести мониторинг исполнения проекта по контрольным датам.

"Муниципалитеты своевременно подготовились к объявлению конкурсных процедур, улучшилось и качество подаваемых заявок", - подчеркнул Агеев.

Министр напомнил, что для участия в проекте "Народный бюджет - 2019" было подано около 1,3 тыс. заявок от жителей региона. Общая сумма - 1,846 млрд рублей. Проекты набрали более 190 тысяч голосов в интернет-голосовании, еще свыше 167 тысяч подписей - в реестрах к заявкам.

Всего в этом году конкурсный отбор прошли свыше 500 заявок на общую сумму порядка 820 млн рублей.

Обращаясь к главам администраций районов, губернатор Алексей Дюмин подчеркнул, что все работы должны быть выполнены качественно и в обозначенный срок.

"Народный бюджет" - наиболее действенный способ решить насущные проблемы жителей. Реализация проекта в регионе имеет положительные результаты. Успешная практика была отмечена на федеральном уровне. Опыт Тульской области перенимают коллеги из других субъектов России", - подчеркнул Дюмин.

Губернатор поручил ввести поощрения самых активных муниципалитетов.

"Проект "Народный бюджет" реализуется в Тульской области с 2011 года и позволяет решать первоочередные проблемы жителей, объединив ресурсы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, финансовых средств населения и средств благотворителей.

Средства в рамках проекта "Народный бюджет" в первую очередь направляются на ремонт и восстановление объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности; автомобильных дорог и дворовых территорий; ремонт жилых многоквартирных домов, учреждений культуры, образования, спортивных объектов, а также на благоустройство.

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