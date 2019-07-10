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10.07.19 11:03

Минсельхоз: РФ планирует выйти в мировые лидеры по вылову рыбы

© РИА Новости. Алексей Куденко
10 июля. Interfax-Russia.ru - Россия ставит перед собой амбициозные задачи в сфере рыболовства. В частности, планируется не только выйти в мировые лидеры по вылову рыбы, но и стать крупным производителем и поставщиком рыбной продукции, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на открытии III международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге в среду.

"Перед Россией стоит амбициозная задача - не только выйти в лидеры по вылову водных биоресурсов, но и стать ведущим производителем и поставщиком рыбной продукции",- сказал он.

По его словами, для этого со стороны государства оказывается масштабная поддержка, и ее объемы ежегодно увеличиваются. "И эта тенденция будет сохраняться", - добавил он.

Патрушев напомнил, что в настоящее время Россия занимает четвертое место в мире по промышленному рыболовству. "В 2018 году наши рыбаки выловили свыше 5 млн тонн водных биоресурсов, что стало рекордом более чем за четверть века", - сказал он.

Как подчеркнул глава Минсельхоза, рыболовство является одной из важнейших отраслей в экономике России и имеет стратегическое значение в обеспечении ее продовольственной безопасности.

Министр также сообщил, что в этом году в рыбопромышленном форуме принимают участие более 20 иностранных делегаций. Он считает, что результатом обсуждения важнейших вопросов отрасли станет укрепление сотрудничества между странами на уровне органов власти и бизнес-партнерства. При этом он подчеркнул, что в этом году вопросы использования водных биоресурсов будет обсуждаться "не только в контексте экономики и экологии, но и в социальном контексте". "Это очень важно", - подчеркнул министр.

В этом году Росрыболовство приняло решение перенести проведение форума с сентября на середину июля. Теперь он будет проводиться ежегодно в преддверии отмечаемого в России в середине июля Дня рыбака.

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