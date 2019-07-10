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10.07.19 11:14

Матвиенко назвала спланированной провокацией антироссийские беспорядки в Тбилиси

© РИА Новости. Михаил Климентьев
10 июля. Interfax-Russia.ru - Происходящее в Грузии похоже на спланированную провокацию при участии третьих сил, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы абсолютно уверены в том, что нагнетание антироссийской истерии в грузинском обществе на руку деструктивным и в этом смысле - глубоко антигрузинским - элементам, а также разного рода и третьим силам, цель которых, и не только на Кавказе, разделять и властвовать", - сказала Матвиенко на пленарном заседании СФ в среду.

По ее мнению, происходящее похоже на тщательно спланированную провокацию и против России, и против Грузии.

Она призвала грузинский народ "не дать радикалам и русофобам, каким бы то ни было внешним силам" отнять у России и Грузии общее прошлое и будущее.

По словам Матвиенко, власти Грузии должны дать решительный отпор этим попыткам.

Спикер СФ заметила, что беспорядки в Грузии начались через несколько дней после визита в Тбилиси бывшего заместителя министра обороны США Майкла Карпентера.

Матвиенко процитировала его высказывание в "Твиттере" о том, что, проведя три дня в Грузии, он не уверен, что правительство этой страны "полностью осознает последствия политики открытых дверей с Россией".

В связи с этим Матвиенко считает, что беспорядки могли быть инсценированной провокацией.

Он отметила, что ситуация в Грузии до сих пор остается "крайне драматичной и взрывоопасной".

Накануне президент РФ Владимир Путин призвал грузинских политиков, которые раскачивают внутриполитическую ситуацию и ведут к обострению отношений с Россией, вспомнить историю, и дал совет, как наладить отношения с Абхазией и Южной Осетией. "Эти антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют. И в конечном итоге наносят вред самой Грузии и ее народу", - заявил Путин журналистам в Екатеринбурге.

Он заявил, что скандальные высказывания, звучащие в его адрес в Грузии, это производные от политики, основанной на нежелании помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии, подорвать отношения с Россией. "Все остальное - это производные - и ругань, и брань. К этому относиться нужно по-серьезному, глубоко, а не реагировать на какие-то внешние проявления каких-то подонков", - подчеркнул президент.

Он также высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые предлагают российские парламентарии. "Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, чтобы стало осложнять наши отношения. (...) Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу ", - сказал Путин журналистам.

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