Скидка за детей: государство погасит часть ипотеки многодетным семьям
  
Оздоровление не удалось: почти 70 детей отравились в летнем лагере в Приморье
   
Не прошел бесследно: почти 500 человек попали в больницу после паводка в Иркутской области
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
10.07.19 11:27

Врачи борются за каждый сантиметр правой руки у девочки из Ингушетии

© РИА Новости. Григорий Сысоев
10 июля. Interfax-Russia.ru - В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии определяют уровень резекции правой руки травмированной девочки из Ингушетии, борьба идёт за каждый сантиметр, заявляют в пресс-службе НИИ.

"Диагностировано полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти. Четкой границы уровня необратимых изменений на плече и предплечье ещё нет, что важно для определения уровня резекции", - говорится в сообщении пресс-службы НИИ, поступившем в "Интерфакс" в среду.

В нем отмечается, что "заработали коллатерали плечевой артерии в области правого локтевого сгиба, сегодня идёт борьба за каждый сантиметр правой руки".

"На сегодняшний день состояние больной стабилизировалось. Маркеры воспаления пришли фактически в норму, наметилась небольшая тенденция, но ещё неустойчивая, к улучшению патологических изменений в левой руке", - говорится в сообщении.

В настоящее время в лечение больной участвуют реаниматологи, хирурги, педиатры, психологи и другие специалисты.

Как сообщалось, 4 июля в одну из больниц Назрани была доставлена 7-летняя девочка Аиша Ажигова с множественными ушибами и травмами. Как оказалось, она росла в семье тети по линии отца без оформления документов об опеке. Именно эта женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об избиении девочки.

По данному факту Следственным управлением СКР по Ингушетии было возбуждено уголовное дело. Суд в Ингушетии арестовал подозреваемую на два месяца. Она отрицает свою причастность к избиению ребенка.

В минувшее воскресенье в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда перевезли на лечение девочку, сообщили, что состояние ребенка остается тяжелым. По данным медиков, у ребенка выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. Она находится на консервативном лечении, получает сосудистые препараты, физиотерапию, оксигенацию. Тактика ведения лечения девочки определяется консилиумом врачей центра Рошаля.

В следственном управлении СК по Ингушетии сообщили агентству "Интерфакс-Юг", что в рамках расследования уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего проверяется работа участкового врача и органов опеки и попечительства.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.07.19 15:13
Жители столичного региона до конца июля смогут по ночам видеть МКС невооруженным глазом
.
  10.07.19 15:05
Закон о денежной компенсации за изъятые "криминальные" квартиры рекомендован к принятию
.
  10.07.19 11:32
Кандидаты в Мосгордуму от оппозиции жалуются на недопуск к проверке подписей конкурентов
.
  10.07.19 09:44
Суд продлил арест до 13 октября фигуранту "дела Baring Vostok" Дельпалю
.
  10.07.19 09:06
Киностудия им. Горького распродаст свои земли в Москве и Петербурге на 4 млрд рублей
.
  09.07.19 16:56
Генпрокуратура отметила улучшение ситуации с выдачей багажа в Шереметьево
.
  09.07.19 14:28
Первый после установки органа концерт может пройти в Зарядье до конца года
.
  09.07.19 14:16
Самый большой в мире велосипед выстроят из людей на Васильевском спуске
.
  09.07.19 14:09
Володин написал статью о "живой Конституции"
.
  09.07.19 12:56
Москалькова заявила о необходимости предоставления льгот для "айтишников"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket