Врачи борются за каждый сантиметр правой руки у девочки из Ингушетии

10.07.19 11:27

© РИА Новости. Григорий Сысоев

10 июля. Interfax-Russia.ru - В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии определяют уровень резекции правой руки травмированной девочки из Ингушетии, борьба идёт за каждый сантиметр, заявляют в пресс-службе НИИ.

"Диагностировано полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти. Четкой границы уровня необратимых изменений на плече и предплечье ещё нет, что важно для определения уровня резекции", - говорится в сообщении пресс-службы НИИ, поступившем в "Интерфакс" в среду.

В нем отмечается, что "заработали коллатерали плечевой артерии в области правого локтевого сгиба, сегодня идёт борьба за каждый сантиметр правой руки".

"На сегодняшний день состояние больной стабилизировалось. Маркеры воспаления пришли фактически в норму, наметилась небольшая тенденция, но ещё неустойчивая, к улучшению патологических изменений в левой руке", - говорится в сообщении.

В настоящее время в лечение больной участвуют реаниматологи, хирурги, педиатры, психологи и другие специалисты.

Как сообщалось, 4 июля в одну из больниц Назрани была доставлена 7-летняя девочка Аиша Ажигова с множественными ушибами и травмами. Как оказалось, она росла в семье тети по линии отца без оформления документов об опеке. Именно эта женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об избиении девочки.

По данному факту Следственным управлением СКР по Ингушетии было возбуждено уголовное дело. Суд в Ингушетии арестовал подозреваемую на два месяца. Она отрицает свою причастность к избиению ребенка.

В минувшее воскресенье в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда перевезли на лечение девочку, сообщили, что состояние ребенка остается тяжелым. По данным медиков, у ребенка выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. Она находится на консервативном лечении, получает сосудистые препараты, физиотерапию, оксигенацию. Тактика ведения лечения девочки определяется консилиумом врачей центра Рошаля.

В следственном управлении СК по Ингушетии сообщили агентству "Интерфакс-Юг", что в рамках расследования уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего проверяется работа участкового врача и органов опеки и попечительства.