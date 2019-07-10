Кандидаты в Мосгордуму от оппозиции жалуются на недопуск к проверке подписей конкурентов

10.07.19 11:32

© РИА Новости. Евгений Одиноков

10 июля. Interfax-Russia.ru - Ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму жалуются на недопуск к проверке подписей своих конкурентов, глава Мосгоризбиркома объясняет это тем, что некогда проводить ознакомление с подписями тех, кто уже зарегистрирован.

Глава муниципального округа Красносельский, кандидат по 45 округу Илья Яшин делегировал для наблюдения за проверкой подписей сопредседателя движения "Голос" Андрея Бузина. Эксперт сообщил, что сотрудники МВД проверяли подписи в его присутствии, а к проверке по реестру ГАС "Выборы" его не допустили, несмотря на устную и письменную просьбу. "Никаких законных оснований для этого нет, поскольку это - один из этапов проверки, на которой, как написано в законе может присутствовать доверенное лицо. Нет никакого нормативного документа, который запрещает присутствовать на этом этапе проверки", - написал Бузин на своей странице в "Фейсбуке".

В пресс-службе лидера Партии перемен Дмитрия Гудкова (41 округ) "Интерфаксу" сообщили, что избирком отказал ему в праве ознакомиться с подписями Романа Бабаяна до его регистрации кандидатом. "Решением комиссии, собравшейся сегодня в 7:30 утра, я смогу увидеть их только 26 июля, когда все решения будут уже приняты. Сами эти подписи были якобы проверены ранним утром 6 июля - в тот момент, когда никого из нас не было в избиркоме. Все это означает лишь одно: там - липа. Выезжаю в ОИК, в 10:00 начнут проверять мои подписи, а после будем требовать исполнения 67 ФЗ - предоставления подписей заштатного репортера", - сказал Гудков.

Еще двое кандидатов заявили, что о начале проверки подписей конкурентов они уведомлены не были.

"По моим данным, подписи провластных кандидатов были рассмотрены без уведомления других кандидатов в 40 избирательном округе. Это нарушение части 9 статьи 37 ИК Москвы. Избирательный Кодекс Москвы напрямую предписывает необходимость извещать кандидатов о проверке подписей", - написала в "Фейсбуке" Марина Лукьянец (самовыдвижение, 40 округ).

По словам кандидата от "Яблока" в 43 округе Сергея Митрохина, проверка его подписей и подписей Любови Соболь (команда Алексея Навального) проходит одновременно и "очень медленно". "Мы все сидели в одном помещении со своими доверенными лицами. По-моему, проверка идет очень медленно, и это странно, потому что, как оказалось, подписи Соколова и Булыкина уже проверены в крайне быстрые сроки. При этом заседание комиссии по проверке их подписей проходило в обстановке полной секретности, и никто о нем ничего не знал. Несмотря на это, представители артиста и футболиста все же присутствовали на сегодняшней рабочей группе", - сообщил Митрохин.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подчеркнул, что все собиравшие подписи кандидаты имеют право присутствовать при проверке своих подписей и подписей своих конкурентов. Жалобы, по его словам, были от кандидатов от парламентских партий - но закон не позволяет им контролировать проверку подписей, так как сами они регистрируются без этой процедуры. "Но это разные вещи: одно дело присутствовать при проверке подписей, другое - ознакомление с подписями. Если какой-то кандидат до этого их сдал и уже был зарегистрирован (...) Далее комиссия занимается проверкой других подписей и некогда проводить ознакомление (с подписями) тех, кто уже зарегистрирован", - сказал "Интерфаксу" Горбунов. Ознакомление возможно после проверки подписей, пояснил глава Мосгоризбиркома. Если кандидат во время ознакомления найдет у конкурента нарушения, то он сможет обратиться в суд для отмены его регистрации.

Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 3% (порядка 5 тыс.) подписей избирателей своего округа. Всего на выборы выдвинулись 426 человек. Зарегистрированы уже 108 кандидатов. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.