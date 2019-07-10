Минпросвещения РФ объявило проверку иностранных агентств по усыновлению

10.07.19 11:46

© РИА Новости. Владимир Песня

10 июля. Interfax-Russia.ru - Минпросвещения России до конца года проверит 18 представительств иностранных организаций, занимающихся усыновлением российских детей-сирот.

Как следует из утвержденного заместителем министра просвещения Татьяной Синюгиной плана проверок, имеющегося в распоряжении "Интерфакса", речь идет, в основном, об итальянских и испанских агентствах.

Проверки запланированы в девяти итальянских агентствах, пяти испанских, двух французских и по одному агентству из Израиля и Германии. Проверочные мероприятия, следует из документа, начнутся в июле и продлятся до декабря 2019 года.

Минпросвещения, в соответствии с российским законодательством, контролирует работу представительств иностранных организаций, занимающихся усыновлением детей в России.

Согласно утвержденному правительством РФ положению о деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению детей на территории РФ, порядок и периодичность таких проверок устанавливается Минпросвещения. Проверка осуществляется с выездом проверяющих лиц непосредственно в представительство.

В России могут работать только те иностранные агентства, которые получили разрешение от Минпросвещения. Аккредитованные агентства могут оказывать содействие гражданам своей страны в усыновлении детей из России, в том числе собирают производную информацию о ребенке для потенциального усыновителя, оказывают визовую поддержку, организуют прием и размещение, помогают оформлять документы и могут участвовать в судебных заседаниях.

На агентства также ложится обязанность предоставлять региональным властям отчеты об обследовании условий жизни усыновленных детей - на второй, пятый, 11-й месяцы с момента усыновления, затем на второй и на третий год, а после - каждые два года до совершеннолетия. Они же отчитываются о постановке ребенка из России на консульский учет.

Как сообщал "Интерфакс" 21 июня, число сирот и детей без попечения родителей, усыновленных иностранцами, сократилось с 2012 по 2018 год в девять раз - с 2,6 тыс. до 289 детей, причем две трети всех усыновлений стало приходиться на Италию. В 2012 году лидерами по числу усыновлений были США (646 детей), Италия (762), Испания (502) и Франция (245), к 2018 году на первом месте была Италия (196), на втором - Испания (35), на третьем - Франция (22).

В 14 раз за шесть лет сократилось усыновление россиян гражданами Испании (с 502 до 35), в 11 раз - гражданами Франции (с 245 до 22), в 18 раз - Германии (с 129 до 7), более чем в пять раз - Израиля (с 86 до 15). Перестали усыновлять российских детей граждане и подданные Великобритании, Канады, Ирландии, Финляндии, Швеции, Мальты и Словении.

Граждане США не могут выступать усыновителями в России по резонансному "закону Димы Яковлева", принятому в 2012 году (его также называют ответом на американский "закон Магнитского", который ввел персональные санкции в отношении ряда россиян). Закон назвали в честь 21-месячного мальчика Димы, которого его усыновитель-американец в 2008 году оставил в одного в закрытом автомобиле на солнце. Мальчик погиб, усыновителя оправдал американский суд.