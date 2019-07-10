Вспышка АЧС произошла в Ульяновской области

10.07.19 12:14

© РИА Новости. Александр Кондратюк

10 июля. Interfax-Russia.ru - Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в селе Сурские Вершины Барышского района Ульяновской области, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении Россельхознадзора.

По информации ведомства, произошел падеж 4 голов, в том числе дикого кабана в заказнике (село Сурские Вершины находится вблизи одноименного государственного заказника - ИФ), а также трех поросят в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ).

Подготовлено представление главе региона для установления карантина.

В управлении не смогли уточнить, фиксировались ли ранее вспышки АЧС в регионе.

Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин на своей странице в Facebook сообщил, что очаг АЧС был выявлен 8 июля в одном из ЛПХ, а труп инфицированного дикого кабана обнаружен на территории госзаказника регионального значения "Сурские Вершины".

По его информации, на данный момент очаг локализован, приняты все меры для предотвращения распространения заболевания. На месте работает противоэпизоотический отряд, установлен контрольно-пропускной пункт на выезде из населенного пункта. На основании постановления Россельхознадзора в пределах 5 км от села будут изъяты и уничтожены 23 особи. На данный момент уже согласованы места захоронения, подготовлена необходимая техника. Также определена вторая угрожаемая зона (100 км) - в пределах ее периметра запрещается перевоз, продажа живых свиней и продуктов свиноводства.

Смекалин отметил, что на территории села Сурские Вершины специалисты регионального управления ветеринарии проводят разъяснительную работу с жителями. В частности, запрещено передвижение животных, реализация поголовья и продуктов жизнедеятельности свиней за территорию населенного пункты.

По его данным, на территории Барышского и прилегающих районов ранее не были выявлены случаи заболевания диких кабанов.

"Дал поручение специалистам профильного ведомства незамедлительно начать профилактические работы по выявлению больных животных в буферной зоне радиусом 10 км от очага заболевания", - уточнил Смекалин.