Песков: Кремль не ведет переговоры по освобождению украинских моряков в РФ и Вышинского на Украине

10.07.19 13:06

© РИА Новости. Алексей Дружинин

10 июля. Interfax-Russia.ru - Никаких изменений ситуации с лицами, удерживаемыми в России и на Украине, на данный момент нет, Кремль переговоров на эту тему не ведет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация с удерживаемыми лицами - эта тема затрагивается на Контактной группе, но пока мы видим, что результатов нет", - сказал Песков журналистам в среду.

На вопрос, ведет ли Кремль переговоры по поводу освобождения украинских моряков, находящихся в РФ, и журналиста Кирилла Вышинского - на Украине, Песков ответил: "Нет".

Он напомнил, что "были определенные обращения российской стороны, нотная переписка". "Пока большего не происходит", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента пояснил, что речь идет "в целом о ситуации с удерживаемыми лицами".

МИД России 25 июня направил в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины ноты в ответ на их требования по освобождению украинских моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе.

"В направленных нотах, в частности, обращено внимание на то, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, а также на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, размещенном на его сайте.

Там отмечается, что "одновременно в нотах подтверждена позиция Российской Федерации о том, что процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, неприменимы к данной ситуации. Трибунал, среди прочего, зафиксировал, что он не предопределяет решение вопроса о юрисдикции в рамках дальнейшего разбирательства, и российская сторона намерена продолжить оспаривать ее наличие".

"К сожалению, реакция украинской стороны на российскую ноту еще раз подтверждает, что ее интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать. Очевидно, что в этом и состояла главная цель организованной в ноябре 2018 года предыдущим украинским руководством провокации, которая критикуется в том числе представителями нынешних киевских властей", - говорится в сообщении.

Тема задержанных в Керченском проливе украинских моряков поднималась также в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональном Трампом, которая состоялась в японской Осаке в рамках саммита G20.

"Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании на Украине, чтобы эти процессы не были связаны с внутриполитической украинской тематикой", - заявил Путин журналистам на брифинге по итогам саммита.

Как отметил российский лидер, Украина фактически признала, что действия ее моряков в районе Керченского пролива были провокацией со стороны администрации экс-президента Петра Порошенко.

"На что я бы хотел обратить внимание: по-моему, уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы. Ну, это просто ни в какие ворота не лезет, безобразие", - сказал Путин.

"Давайте мы из этого будем исходить. Если так, то фактически украинская сторона признала, что была провокация с их стороны, - добавил он.

По словам Путина, вопрос по украинским морякам будет решен "спокойно в рабочем режиме".

Между тем, следствие 9 июля предъявило окончательное обвинение всем 24 гражданам Украины, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года. Как сообщил во вторник вечером "Интерфаксу" координатор команды защиты военных, адвокат Николай Полозов, расследование дела завершено.

"Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам. Это означает, что активная фаза расследования дела, связанная со сбором и процессуальным закреплением доказательств, завершена", - сказал он.

Адвокат уточнил, что в настоящее время продолжается предварительное следствие по делу, в рамках которого защита и обвиняемые в конце июля планируют приступить к изучению материалов дела.

Материалы дела составляют около 20 томов. На их изучение, считает Полозов, потребуется не менее трех месяцев.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Находившимся на кораблях 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (часть 3 статьи 322 УК РФ).