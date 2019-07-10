Летевший из Черногории в Москву самолет сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота

10.07.19 15:51

© РИА Новости. Константин Чалабов

10 июля. Interfax-Russia.ru - Командир пассажирского лайнера Montenegro Airlines потерял сознание во время рейса из Тивата (Черногория) в Москву, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.

"Второй пилот связался с диспетчерами и доложил о потере сознания командиром воздушного судна. Тот больше не мог исполнять обязанности. Было решено передать управление второму пилоту и экстренно предоставить возможность для посадки в Калуге", - сказал источник.

Самолет удалось благополучно посадить.

Командир воздушного судна госпитализирован.

Инцидентом с черногорским лайнером уже заинтересовалась Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

"Самолет авиакомпании Montenegro Airlines, следовавший из черногорского Тивата в аэропорт "Домодедово", экстренно сел в АО "Международный аэропорт "Калуга" из-за обморока у первого пилота экипажа. Калужский транспортный прокурор Денис Косик для контроля за соблюдением прав пассажиров находится на месте происшествия", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Екатерина Короткова.

По ее словам, "в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования".

По данным ММТП, "борт шел на снижение при подлете к аэропорту "Домодедово", однако первый пилот почувствовал себя плохо и потерял сознание".

В результате было принято решение совершить экстренную посадку, она прошла в штатном режиме. На борту находилось 85 человек, пострадавших нет, отметила Короткова.