Муляжи автомобилей ДПС с проблесковыми маячками устанавливают на Ставрополье

10.07.19 13:14

© РИА Новости. Максим Блинов

10 июля. Interfax-Russia.ru - Ставропольская Госавтоинспекция разместит у трасс муляжи автомобилей ДПС с работающими сине-красными проблесковыми маячками, чтобы водители соблюдали дорожные правила, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД.

По данным отдела, около пяти лет назад у автодорог в крае разместили 30 макетов патрульных машин, рядом с которыми стоят сотрудники ДПС. В местах установки этих муляжей водители снижали скорость и не нарушали правила дорожного движения.

Поскольку такая практика хорошо себя зарекомендовала, было решено установить у трасс еще и трехмерные макеты машин ДПС с включенными проблесковыми маяками.

"Первые макеты с маяками уже "заступили на дежурство" в вечернее и ночное время в Шпаковском и Петровском районах, а также в регионе Кавказских Минеральных Вод. Проблесковые маяки включаются автоматически в темное время суток: в таких условиях отличить настоящий патрульный автомобиль от муляжа практически невозможно", - говорится в сообщении.

До конца месяца аналогичные светящиеся муляжи появятся в Буденновском, Кировском и Кочубеевском районах.

Также запланирована установка муляжей на федеральной трассе "Кавказ".

Работы проводятся в рамках регионального проекта "Безопасность дорожного движения" по снижению аварийности и профилактике нарушений правил дорожного движения, отметили в отделе.