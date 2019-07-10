Муляжи автомобилей ДПС с проблесковыми маячками устанавливают на Ставрополье

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10 июля. Interfax-Russia.ru - Ставропольская Госавтоинспекция разместит у трасс муляжи автомобилей ДПС с работающими сине-красными проблесковыми маячками, чтобы водители соблюдали дорожные правила, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД.
По данным отдела, около пяти лет назад у автодорог в крае разместили 30 макетов патрульных машин, рядом с которыми стоят сотрудники ДПС. В местах установки этих муляжей водители снижали скорость и не нарушали правила дорожного движения.
Поскольку такая практика хорошо себя зарекомендовала, было решено установить у трасс еще и трехмерные макеты машин ДПС с включенными проблесковыми маяками.
"Первые макеты с маяками уже "заступили на дежурство" в вечернее и ночное время в Шпаковском и Петровском районах, а также в регионе Кавказских Минеральных Вод. Проблесковые маяки включаются автоматически в темное время суток: в таких условиях отличить настоящий патрульный автомобиль от муляжа практически невозможно", - говорится в сообщении.
До конца месяца аналогичные светящиеся муляжи появятся в Буденновском, Кировском и Кочубеевском районах.
Также запланирована установка муляжей на федеральной трассе "Кавказ".
Работы проводятся в рамках регионального проекта "Безопасность дорожного движения" по снижению аварийности и профилактике нарушений правил дорожного движения, отметили в отделе.