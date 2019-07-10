Проектирование второй ветки метро в Екатеринбурге обойдется более 1 млрд рублей

10.07.19 13:20

© РИА Новости. Павел Лисицын

10 июля. Interfax-Russia.ru - Общий объем инвестиций в проектирование второй ветки метро в Екатеринбурге составит более 1 млрд рублей, сообщил глава города Александр Высокинский журналистам в рамках промышленной выставки "Иннопром" в среду в Екатеринбурге.

"Проектирование будет стоить существенно дороже, чем 250 млн рублей. Я думаю, мы уйдем за 1 млрд (рублей - ИФ). Часть средств уже вложена, 250 млн мы вкладываем в этом году и будем работать дальше. Если мы не проектируемся, у нас нет оснований запрашивать федеральные средства", - отметил он.

Высокинский добавил, что прежде чем заявляться на федеральные средства, необходимо выполнить большой пласт работ.

"Необходим проект, предпроектные наработки, четкие посадки станций, графики производства работ, планы организации строительства. Это все необходимо, чтобы серьезно обсуждать с федеральными руководителями объем финансирования строительства метро", - уточнил мэр.

В настоящее время власти города сотрудничают с проектно-изыскательским институтом транспортного строительства "Уралгипротранс", ведут переговоры с коллегами из Москвы по использованию опыта метрополитена столицы.

"Цели этого года - разработка технологических проектов, организация строительства - где будут расположены станции, какие котлованы, как мы временно будем изменять транспортные схемы, какая технология должна быть принята - для одного или двух туннелей. Геологические изыскания нужно доделать, часть уже сделана. Мы должны как город показать серьезность намерений. Естественно, часть средств мы должны вкладывать сами, мы не просто ждем помощи извне", - подчеркнул Высокинский.

Он напомнил, что общая стоимость строительства метрополитена в Екатеринбурге оценивается в 60-70 млрд рублей. Технологические сроки реализации проекта при наличии финансирования составят 5-6 лет.

Ранее власти Екатеринбурга сообщали, что продолжат работы по проектированию второй ветки метро на собственные средства. Это заявление они сделали после того, как в местных СМИ появилась информация со ссылкой на данные федеральных властей о снижении пассажиропотока в метрополитене Екатеринбурга и о том, что выделять деньги на проектирование второй ветки метро преждевременно. Глава города считает, что пассажиропоток метрополитена стабилен и не снижается за исключением сезонных колебаний. Кроме того, по его словам, этот проект по-прежнему рассматривается "как один из ключевых проектов к 300-летию Екатеринбурга".

Как сообщалось в апреле 2019 года, правительство РФ поручило министерствам транспорта и финансов рассмотреть возможность выделения средств из федерального бюджета на проектирование и строительство четырех станций метро в Екатеринбурге, а также второй ветки метрополитена.

В настоящее время в городе действует одна ветка метро, она состоит из девяти станций. Планируется строительство еще двух веток. Самая новая на данный момент станция - "Чкаловская" - была открыта в июле 2012 года.