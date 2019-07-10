Матвиенко просит Счетную палату проверить "ДОМ.РФ"

10.07.19 13:26

© РИА Новости. Илья Питалев

10 июля. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сомневается в эффективности механизма "ДОМ.РФ", предлагает Счетной палате провести проверку его деятельности в следующем году и подумать о возможности передачи его функций в регионы.

"По "ДОМ.РФ" мы выделили 43 млрд (рублей) дополнительно. Сама идея, конечно, поддержка строительства, ипотеки - хорошо. Но я попрошу дать протокольное поручение Комитету по федеративному устройству, комитету по бюджету установить жесткий контроль за расходованием. Пока у меня нет понимания, кто контролирует и как контролируются такие большие расходы. Включите в план наших предложений, в план Счетной палаты проверку на следующий год "ДОМа.РФ", - сказала Матвиенко на пленарном заседании палаты, в котором принимал участие глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Она отметила, что речь идёт об очень больших средствах.

"Не знаю, эффективно ли это. Может быть, напрямую в регион отдавать, им виднее, и тогда требовать результат. У меня сомнения, может быть я не права, но пожалуйста, возьмите эту историю под контроль", - сказала спикер Совета Федерации.

Акционерное общество "ДОМ.РФ" (до 2 марта 2018 года - АИЖК) - финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. ДОМ.РФ реализует ряд направлений: от привлечения инвестиций до повышения качества и доступности жилья за счет разработки и внедрения федеральных стандартов, которые позволяют создавать выгодные условия приобретения жилья, в том числе с использованием ипотеки, формировать цивилизованный рынок аренды и развивать комфортную городскую среду.