Госдума определила наказания муниципальным депутатам за недостоверные декларации о доходах

10.07.19 13:44

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

10 июля. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла в среду в третьем, окончательном, чтении закон об альтернативных мерах ответственности для муниципальных депутатов за недостоверные или неполные сведения о доходах.

Инициатором внесения поправок стал вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Закон вводит альтернативные меры ответственности депутатов органов местного самоуправления в случае предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

К таким мерам относятся: предупреждение, освобождение от должности, в том числе от осуществления полномочий на постоянной основе, без прекращения полномочий депутата, с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования и осуществлять полномочия депутата на постоянной основе.

Ранее Турчак пояснил журналистам, что в настоящее время для депутатов представительных органов муниципального образования такой меры, как предупреждение или освобождение от должности без прекращения депутатских полномочий, не существует. В случае нарушения требований закона сейчас предусматривается лишь одна санкция - лишение депутатских полномочий. Он пояснял также, что поправки не касаются серьезных нарушений норм антикоррупционного законодательства, сохраняя возможность досрочного прекращения полномочий депутатов.

Как пояснил журналистам один из соавторов закона, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Виктор Кидяев, изменения предлагаются по аналогии с мерами, предусмотренными для депутатов федерального и регионального уровня.

"В представительных органах городов и поселений порядка 90% депутатов работают на непостоянной основе, не получая за это зарплаты. Но всё равно обязаны подавать декларации. Это обычные местные жители, представители самых разных профессий. Ничего удивительного, что они сталкиваются с затруднениями при заполнении большого пакета декларационных документов, допускают описки и неточности. А наказание за это только одно - лишение полномочий. Это неправильно, и мы предлагаем, чтобы меры воздействия соответствовали тяжести нарушения", - сказал он.

По данным авторов закона, есть множество примеров, когда прокуратура по итогам проверки деклараций инициируют массовое сложение полномочий муниципальными депутатами, по 100 и более человек. В большинстве случаев это происходит по формальным основаниям, парализуя работу органов местного самоуправления.

Так, в Омской области в 2018 году рассматривались представления о сложении полномочий почти 300 муниципальных депутатов. В Псковской области были случаи, когда основанием для представления о сложении полномочий стала не указанная в декларации премия в 300 рублей и даже округление суммы в пределах 10 копеек. В некоторых регионах такое отношение привело к отказу граждан становиться кандидатами на депутатские посты в муниципальных образованиях.

По мнению авторов, принятие закона позволит исправить ситуацию. Но при этом сохранится законная возможность лишать депутата полномочий, если он окажется замешан в серьезных нарушениях антикоррупционного законодательства.