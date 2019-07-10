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10.07.19 13:46

"Ростех" будет курировать развития блокчейн-технологий в России

© РИА Новости. Владимир Астапкович
10 июля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ в среду подписало соглашение о намерении с госкорпорацией "Ростех" для развития технологий распределенного реестра в стране.

Церемония подписания прошла в Кремле при участии президента России Владимира Путина, от лица правительства документ подписал вице-премьер Максим Акимов.

Соглашение заключено в рамках поручения, данного президентом по итогам совещания о развитии технологий в области искусственного интеллекта 30 мая. Тогда Акимов отметил 13 высокотехнологичных областей, нуждающихся в ускоренном развитии.

Вице-премьер тогда же сообщал Путину, что пять ведущих российских компаний - "Росатом", РЖД, "Ростех", "Ростелеком" и Сбербанк - готовы подписать соглашения о намерениях по развитию новых технологий в стране.

Помимо блокчейна "Ростех" выступит куратором еще трех высокотехнологичных отраслей: квантовые сенсоры, новые поколения узкополосной беспроводной связи для "интернета вещей" и связи ближнего и среднего радиусов действия, а также новые поколения подвижной беспроводной связи (5G).

"Развитие и внедрение передовых цифровых технологий - залог конкурентоспособности России на мировом рынке. Подписанные сегодня документы предусматривают проработку конкретных мер, направленных на создание и продвижение цифровых продуктов по четырем направлениям. Совместно с государством, разработчиками, производителями, инвестиционным сообществом предстоит определить практические шаги, результатом которых станет широкое внедрение этих технологий в жизнь страны", - сообщил заместитель главы "Ростеха" Александр Назаров, подписавший соглашения со стороны корпорации.

Госкорпорация разработает и представит в правительство детальную дорожную карту развития указанных высокотехнологичных областей. В ней, в том числе, будут перечислены конкретные необходимые проекты и даны обязательства по инвестированию в них со стороны участников рынка.

В мае "Ростех" совместно с Новосибирским институтом программных систем (НИПС) и Waves представили стратегию развития блокчейн-технологий в РФ - в рамках национальной программы "Цифровая экономика".

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