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10.07.19 13:50
Мэр Томска обещает до осени решить проблему недостатка мусорных контейнеров
"Общее количество бункеров и контейнеров в Томске составляет 6 тыс. 760, надо еще 2,5 тыс.. 1 тыс. заказали у ФСИН, 400 штук - субподрядчик берет, 400 - через учреждения приобретаем, остальные пойдут через аукцион. Вопрос с контейнерами закроем до сентября", - сказал Кляйн.
По его словам, у "Спецавтохозяйства" есть и дефицит техники для вывоза мусора - 11 машин.
"В САХе и у субподрядчика всего 88 машин, коэффициент (выхода на линию - ИФ) - 0,7. Сумма (на покупку необходимой техники - ИФ) - 58-62 млн рублей. Будем ставить вопрос о финансировании, в том числе перед областью", - отметил Кляйн.
Глава города уточнил агентству "Интерфакс-Сибирь", что в настоящее время работает комиссия, которая определит виновных в срыве мусорной реформы в областном центре.
"Планируется, что комиссия будет работать до 20 июля. Виновные будут наказаны вплоть до увольнения", - добавил Кляйн.
Как сообщалось, в Томской области разработали территориальную схему обращения с отходами, на основании которой область разделили на восемь зон, в каждой из которых работает свой региональный оператор, выбранный на конкурсной основе.
Тариф утвердили в семи зонах, но в Томске и Томском районе муниципальное "Спецавтохозяйство", выигравшее конкурс на обращение с ТКО, не могло приступить к работе из-за судебных тяжб - итоги конкурса пытался оспорить один из участников.
В начале июня департамент тарифного регулирования Томской области утвердил единый тариф на услугу "Спецавтохозяйства".
С 1 июля районные администрации Томска, депутаты и СМИ начали получать жалобы от жителей города на проблемы с вывозом ТКО: старые контейнеры исчезли, а новых на площадках нет, мусор не вывозится.
По данным горадминистрации, мусорная проблема появилась из-за того, что прошлый оператор - компания "Сорнет" - преждевременно вывезла свои контейнеры, несмотря на договоренности.
8 июля губернатор Томской области Сергей Жвачкин освободил от должности начальника регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Романа Мазура в связи со срывом начала мусорной реформы в регионе.
Он также потребовал от Кляйна принять кадровые решения в отношении виновных в срыве начала реформы по вывозу твердых бытовых отходов в областном центре.
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