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10.07.19 14:06

Ростовский министр предложил разделить тариф "Платона" на региональный и федеральный

© РИА Новости. Алексей Филиппов
10 июля. Interfax-Russia.ru - Тариф в системе взимания платы с грузовиков "Платон" за проезд по региональным дорогам должен отличаться от тарифа на федеральных дорогах, считает министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

"Тариф должен отличаться от федерального. В некоторой степени он может быть более щадящим, но без явных перекосов, чтобы не привести опять же к тому, что все большегрузы съедут на региональную дорожную сеть, что сегодня мы видим зачастую", - сообщил министр журналистам в среду.

По его словам, в области фиксируются многочисленные факты того, как грузоперевозчики пытаются найти маршруты объезда федеральных трасс из-за взимания платы и тем самым наносят порой непоправимый ущерб региональным дорогам.

"Ростовская область является не только лидером по производству зерна, демонстрируя три последних года рекордные урожаи, но еще является "экспортными воротами" - более 40 млн тонн перевалено через наши порты в прошлом году. Причем достаточно большая часть этих грузов пришла по нашим дорогам из соседних регионов. К сожалению, мы видим, в каком состоянии находятся дороги в районе портов и в районе элеваторов. С точки зрения справедливости это правильно: тот, кто наносит наибольший ущерб региональным дорогам, - тот и должен этот ущерб компенсировать", - сказал министр.

Вместе с тем, продолжил он, к введению "Платона" на региональных дорогах нужно относиться крайне взвешенно и осторожно, работа должна синхронизироваться как с действиями федеральных органов исполнительной власти, так и с коллегами (из других регионов - ИФ).

"Наша задача - защитить региональную дорожную сеть от ненормативных нагрузок, уменьшить количество дорог, работающих в режиме перегруза, и попытаться дополнительные средства направить на приведение дорог в нормативное состояние", - подчеркнул Иванов.

Ранее со ссылкой на министра транспорта РФ Евгения Дитриха сообщалось, что вопрос распространения системы "Платон" на дороги регионального значения находится на стадии обсуждения. Вопрос инициирован большинством регионов РФ.

Тариф в системе взимания платы с грузовиков "Платон" с 1 июля 2019 года составляет 2,04 рубля за километр пути по федеральным автодорогам.

Общая протяженность автодорог в Ростовской области составляет 35 тыс. км, в том числе федерального значения - 701,9 км; местного значения, находящихся в муниципальной собственности районов - почти 27 тыс. км.

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