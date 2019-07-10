Останки сотни красноармейцев, погибших в советско-финскую войну, найдены в Ленобласти

10.07.19 14:08

© РИА Новости. Сергей Мелконов

10 июля. Interfax-Russia.ru - Крупное захоронение военнослужащих советской армии обнаружено в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"В Ленинградской области в районе поселка Медянка обнаружено крупное захоронение солдат и офицеров Красной Армии, погибших зимой 1940-го года в ходе боёв советско-финской войны", - сообщили в пресс-службе.

"Останки 99 красноармейцев были найдены в ходе совместной экспедиции военнослужащих Красносельской мотострелковой бригады Западного военного округа и поискового отряда "Советский патриот" (пос.Советский, Ленинградская область)", - уточняется в сообщении.

Поисковики выявили санитарное захоронение, в котором, по предварительной оценке, могут находиться до 150 останков. Также подняты предметы быта, вооружения, обмундирования и экипировки, среди них первый стальной шлем советского производства, портупеи, кобуры, подсумки, знак ГТО, часы, ложки. Разысканы останки двух офицеров-женщин в звании младших лейтенантов - при них были найдены медицинские принадлежности и флакон духов.

"В ходе раскопок найдены несколько именных предметов, по которым поисковики планируют установить имена погибших. Обнаруженные останки будут захоронены с воинскими почестями в ходе траурной церемонии на воинском захоронении №32 у станции Матросово в Ленинградской области", - отметили в пресс-службе.