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Главу Счетной палаты Красноярского края могут досрочно лишь полномочий

© РИА Новости. Алексей Дружинин
10 июля. Interfax-Russia.ru - Депутаты красноярского краевого парламента в четверг рассмотрят вопрос об отставке главы региональной Счетной палаты Татьяны Давыденко, которая месяц назад заявила о серьезных нарушениях в лесной отрасли региона, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" заместитель председателя Законодательного собрания края Сергей Попов.

Ранее проверку деятельности главного аудитора края проводила прокуратура. Председатель краевого правительства на предыдущем заседании заподозрил Давыденко в конфликте интересов, сообщив, что дочь председателя Счетной палаты является директором авиапредприятия, несколько лет подряд выигрывавшим конкурсы, проводимые краевым Минлесхозом. Накануне вечером депутаты получили итоги прокурорской проверки.

"Выводы, которые звучат в этом документе достаточно громкие. На взгляд членов комитетов, они являются основанием для досрочного прекращения полномочий председателя Счетной палаты края", - отметил Попов.

О содержании итогов проверки в краевой прокуратуре агентству не сообщили, ссылаясь на наличие в документах личных данных. "Там содержатся персональные данные, по закону мы не можем их оглашать", - заявила старший помощник прокурора края Ольга Гайдук.

Решение вынести вопрос на сессию было принято в среду по итогам заседаний двух депутатских комитетов - по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению и по бюджету и экономической политике.

Сама руководитель Счетной палаты не присутствовала на заседании комитетах. Председатель комитета по бюджету Владимир Чащин сообщил агентству, что Давыденко не было по состоянию здоровья.

"Она (Давыденко - ИФ) была извещена, что ее ждут (на заседании комитетов - ИФ), но сказала, что не может принять участие по состоянию здоровья", - сказал Чащин.

В начале июня руководитель Счетной палаты Красноярского края Давыденко на сессии краевого парламента заявила о выявленных нарушениях по итогам проведенного в прошлом году аудита краевого Минлесхоза. В частности, главный аудитор края заподозрила в деятельности министерства "коррупционные риски".

После этого прокурор края Михаил Савчин сообщил, что надзорное ведомство проведет проверку как по фактам, представленным Счетной палатой, так и по заявлению депутатов и членов краевого правительства о возможном конфликте интересов в деятельности главного аудитора края.

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