Почта России выпустила 300 тыс. конвертов с портретом Героя России Магомеда Нурбагандова

10.07.19 14:26

© РИА Новости. Евгений Биятов

10 июля. Interfax-Russia.ru - Центральное отделение почтовой связи Дагестана презентовало конверты с изображением Героя России Магомеда Нурбагандова, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"Начиная с сегодняшнего дня, 300 тыс. конвертов с портретом Магомеда Нурбагандова будут распространяться по всей почтовой сети во всех регионах Российской Федерации. Кроме того, они пойдут с письмами в ближнее и дальнее зарубежье. Вместе с тысячами конвертов по миру разойдется напоминание о нашем соотечественнике и его подвиге", - сказал директор дагестанского филиала "Почты России" Махач Магомедов.

Он отметил, что выпуск конверта посвящен трехлетию со дня подвига Нурбагандова, на специальном штемпеле указана дата и название события.

В свою очередь глава Дагестана Владимир Васильев в своем выступлении напомнил, что террористы вначале распространили монтированную запись, в которой был вырезан эпизод с обращением Нурбагандова к коллегам и родственникам.

"Последующая работа правоохранительных органов позволила установить истину. Когда истина, которую пытались скрыть бандиты, стала известна, произошло удивительное - всенародные чувства, которые люди испытывали не только в Дагестане, но и по всей России, услышав это обращение "Работайте, братья!", сказанное под дулом оружия", - сказал Васильев, поблагодарив инициаторов и организаторов этой акции.

10 июля 2016 года четверо боевиков напали на Магомеда Нурбагандова и его родственников, которые отдыхали в лесополосе близ села Сергокала в Дагестане. Тогда боевики убили сначала двоюродного брата Магомеда - Абдурашида Нурбагандова, заступившегося за своего младшего брата. Затем преступники, узнав, что Магомед Нурбагандов - сотрудник МВД, поставили его на колени и потребовали, чтобы на камеру мобильного телефона призвал своих коллег уйти из полиции. В последнем обращении к своим коллегам Нурбагандов сказал: "Работайте, братья!". Тогда бандиты убили его выстрелом в голову.

7 сентября одного из этих боевиков ликвидировали в городе Избербаше. При нем был телефон, на котором было записано обращение Нурбагандова к своим коллегам. Ещё одного боевика уничтожили в тот же день в ходе спецоперации в Махачкале. Оставшиеся двое были задержаны 9 сентября в Избербаше.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, президент России Владимир Путин присвоил Магомеду Нурбагандову звание Героя России посмертно. Он также награжден орденом Мужества.