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10.07.19 14:31

Подземные ходы обнаружены в древней пещере под трассой в Крыму

Фото Светланы Голубевой, пресс-служба КФУ
10 июля. Interfax-Russia.ru - Ученые Крымского федерального университета (КФУ) наткнулись на большие подземные участки, являющиеся продолжением древней пещеры, обнаруженной год назад при строительстве трассы "Таврида", сообщила пресс-служба КФУ в среду.

Рядом с дорогой проводятся геофизические исследования.

"Мы выявили достаточно большие зоны аномального электрического сопротивления в неизвестной части пещеры. Сегодня начнем детализированно обследовать данный участок, с меньшим шагом, чтобы более точно определить глубину и размеры аномальной зоны. Через несколько дней планируем начать бурение, чтобы реальными методами, с помощью видеокамеры, изучить подземное пространство", - приводятся в пресс-релизе слова старшего преподавателя кафедры землеведения и геоморфологии факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Геннадия Самохина.

Подземные полости изучают детально с помощью современного оборудования, приобретенного КФУ. Электротомограф "Скала" разработали инженеры Новосибирского института нефтегазовой геологии и геофизики. Его специалисты провели мастер-класс для крымских коллег.

"Нам необходимо увидеть неизвестные части пещеры. В этой пещере для нас около 50 знаков вопроса, то есть таких мест, где мы обнаружили сужение или какую-то щель, и нам надо понять, в этой щели копать или в соседней. Это сложная работа - копать глину и разбирать камни под землей, и нам надо понять, где целесообразно прикладывать усилия, чтобы выйти в новую систему пещер", - отметил Самохин.

Работы по электропрофилированию земли в районе пещеры "Таврида" продлятся до конца недели, затем ученым предстоит "камеральная обработка полученных данных". Результат представят в виде полной трехмерной модели пещерного массива, включая пока еще не изученные подземные ходы.

Как сообщалось, карстовая пещера обнаружена при строительстве трассы "Таврида" в районе поселка Зуя в Белогорском районе Крыма летом 2018 года. Ученые нашли там несколько тонн костей животных, живших до наступления ледникового периода: древних слонов, верблюдов, медведей, лошадей, псовых, носорогов и т.д.

Четырехполосная магистраль "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя.

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