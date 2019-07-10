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10.07.19 14:38

Серийные Су-57 получат новые ракеты

© РИА Новости. Министерство обороны РФ
10 июля. Interfax-Russia.ru - Разработка нового поколения ракет для истребителя пятого поколения идёт в соответствии с графиком, сообщил "Интерфаксу" глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

"Все делается в соответствии с графиком. Как мы увидим серийный самолёт, на нем вы увидите (новое поколение ракет - "ИФ")", - сказал Обносов, отвечая на вопрос о разработке новых ракет для Су-57.

В июне на форуме "Армия" сообщалось о заключении контракта на закупку для Су-57 перспективных ракет "воздух-воздух" "Изделие-180".

Как сообщалось в СМИ, "Изделие-180" - модификация ракеты "воздух-воздух" средней дальности Р-77, предназначенная для истребителя пятого поколения "Су-57".

Ранее информированный источник "Интерфакса" сообщил, что первые серийные самолеты Су-57 не получат новое поколение боеприпасов. По его словам, работы по созданию нового авиационно-бомбового вооружения, неуправляемых ракет и патронов для авиационных пушек находятся на начальной стадии.

Собеседник агентства отметил, что в данное время успешно идет создание управляемых ракет для истребителя.

В сентябре 2018 года Обносов сообщил "Интерфаксу", что Су-57 получит на вооружение сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М.

Кроме того, по данным источника агентства, Су-57 уже испытали вооружение, размещенное во внутренних отсеках. Внутрифюзеляжное размещение вооружения является одним из требований к пятому поколению истребителей.

Су-57 - российский истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ "Сухого" (входит в ОАК). В июне на форуме "Армия" бал подписан контракт на поставку 76 истребителей для Воздушно-космических сил РФ. В 2018 году был заключён контракт на поставку двух истребителей. По данным "Интерфакса", первый Су-57 поступит в войска к ноябрю.

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