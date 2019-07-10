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10.07.19 14:49
Самарская область усиливает контроль в пограничных районах в связи со вспышкой АЧС
"В настоящее время в регионе случаев заболевания АЧС не выявлено. Принимаются меры для недопущения заболевания животных. В пограничных с Ульяновской областью районах проводятся комиссии по ЧС. В регионе имеется запас средств для профилактики и дезинфекции", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе правительства Самарской области.
По его словам, случаи АЧС зарегистрированы в той части Ульяновской области, которая граничит с Пензенской областью.
"От нас эти территории далеко. Наши специалисты следят за ситуацией", - отметил представитель пресс-службы.
Как сообщалось, вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в селе Сурские Вершины Барышского района Ульяновской области.
По данным регионального управлении Россельхознадзора, произошел падеж четырех животных - дикого кабана в заказнике (село Сурские Вершины находится вблизи одноименного государственного заказника - ИФ) и трех поросят в личном подсобном хозяйстве.
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