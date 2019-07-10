ФСБ задержала мужа эксперта фонда Горчакова, которую обвиняют в госизмене

10.07.19 15:26

© РИА Новости. Георгий Зимарев

10 июля. Interfax-Russia.ru - Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа, рассказал "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.

"Ко мне обратился отец Зиминой и сообщил, что сегодня в девять утра сотрудниками ФСБ был задержан ее муж Константин Антонец", - сказал Еникеев.

Адвокат Зиминой - руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов подтвердил "Интерфаксу" информацию о задержании мужа подзащитной, добавив, что подробностями пока не располагает.

Позднее отец Зиминой Константин сообщил "Интерфаксу", что его зять находится у следователя в "Лефортово".

"Со мной связался следователь ФСБ, он передал трубку зятю, который сказал, что он задержан, что дело сфабриковано, также сказал, что адвокатов нанимать не надо", - сказал Зимин.

По его словам, Антонец не уточнил, какую статью ему вменяют. При этом Зимин выразил мнение, что уголовные дела его дочери и зятя будут объединены.

Также собеседник "Интерфакса" сообщил, что Антонец является юристом.

Зиминой предъявлено обвинение по статье 275 (государственная измена) Уголовного кодекса РФ. Вину женщина не признает и не понимает, за что была задержана.

Она является независимым экспертом Клуба друзей Фонда Горчакова. На сайте клуба в качестве ее профессиональных интересов заявлены идентичность политической элиты Латвии, политика стран Балтии в отношении РФ.