Жители столичного региона до конца июля смогут по ночам видеть МКС невооруженным глазом

10.07.19 15:13

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

10 июля. Interfax-Russia.ru - Международная космическая станция (МКС) со среды видна в темное время суток над Москвой и Подмосковьем, сообщает "Роскосмос".

"С 10 июля 2019 года МКС станцию можно снова увидеть над Москвой, а удобные по времени для просмотра пролеты начнутся с 15 июля", - сказали в госкорпорации.

Там пояснили, что космическая станция движется по орбите вокруг Земли со скоростью 28 тысяч км/ч на высоте чуть более 400 км. Полный оборот вокруг планеты МКС совершает за полтора часа, за сутки облетая Землю 16 раз.

"Чтобы увидеть станцию, наблюдателю из Москвы нужно смотреть на южный небосклон. Она появится в виде яркой звёздочки на юго-западе и в течение нескольких минут пролетит справа налево, на восток. Для наблюдений лучше выбирать открытую местность и ждать появление станции на небе заранее", - отметили в Роскосмосе.

На сайте госкорпорации опубликован график появления МКС над столичным регионом с 10 по 29 июля.

В настоящее время на борту станции находится экипаж экспедиции МКС-60: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук. 21 июля к ним присоединятся россиянин Александр Скворцов, американец Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.