Выставка работ Ильи Глазунова и его учеников пройдет в Липецке

10.07.19 15:25

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

10 июля. Interfax-Russia.ru - Выставка "Илья Глазунов. Ближний круг" открывается 11 июля в Липецком областном художественном музее, сообщили "Интерфаксу" в музее в среду.

"Представленные на выставке картины народного художника СССР академика Ильи Сергеевича Глазунова обращают зрителя к важнейшим темам в его творчестве - от истории России до современной жизни общества. Посетители также смогут увидеть работы его учеников и последователей", - сказал собеседник агентства.

Всего на выставке экспонируется 45 произведений живописи и графики, выполненных в период с 1960 по 2019 годы. Выставка будет работать до 13 октября.