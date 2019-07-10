Задержан муж кассирши, обвиняемой в хищении 20 млн руб. из банка в Башкирии

10.07.19 15:28

© РИА Новости. ФСБ РФ

10 июля. Interfax-Russia.ru - Супруг кассира, обвиняемой в хищении свыше 20 млн рублей из кассы банка башкирского города Салават, задержан полицией, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" информированный источник.

"Да, задержали", - сказал он.

Агентство пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

27 мая представитель банка в Салавате заявил в полицию об исчезновении из кассы более 20 млн рублей. Следователями была установлена причастность к похищению кассира Луизы Хайруллиной. При проверке этой версии полицейские выяснили, что семья подозреваемой исчезла.

Кассир, ее супруг и двое детей были объявлены в розыск. 4 июля полицейские задержали подозреваемую в съемной квартире в Казани. Против кассира возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата), суд избрал ей меру пресечения в виде ареста.