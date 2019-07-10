Черноморский флот опровергает заход сторожевика "Сметливый" в зону учений НАТО

10.07.19 15:38

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

10 июля. Interfax-Russia.ru - Российский сторожевой корабль не входил в запретную зону Черного моря, где проходят учения Sea Breeze -2019, заявили в пресс-службе Черноморского флота.

"Сообщение ВМС Украины о якобы заходе сторожевого корабля Черноморского флота "Сметливый" в запретную зону проведения учений Sea Breeze - 2019 не соответствует действительности", - заявили в пресс-службе.

"Сметливый" выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации с угрозой гражданскому судоходству", - отметили в пресс-службе.

По оценке Черноморского флота, российский корабль "действует в строгом соответствии с нормами международного права".

Ранее командование ВМС Украины заявило, что в среду российская сторона, пренебрегая нормами международного морского права, спровоцировала чрезвычайную ситуацию в Черном море в районе проведения учений НАТО и союзников Sea Breeze 2019.

"Несмотря на прибрежное сообщение для судоходства о закрытии района для проведения международных учений Sea Breeze 2019, корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 8:00 10.07.2019, провоцируя опасную ситуацию, зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции", - говорилось в сообщении пресс-центра ВМС Украины.

"Корабль Черноморского флота был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный" в соответствии с международным протоколом, но сделал вид, что у него "проблемы" со связью", - утверждали в пресс-центре.

В связи с этим командование украинских ВМС заявило, что этот факт является "очередной основанием для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию как прогнозируемый субъект международного морского права, системные нарушения которого стали нормой поведения в Черноморском регионе".